Ретро-вечер для ветеранов

В рамках направлений «Якутск молодой» и «Добровольцы столицы» Года новаторства, 4 июля в этнокомплексе «Усадьба Атласовых» состоится традиционный ретро-вечер для ветеранов. Начало в 12.00 ч. Организатор ретро-вечера — Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска и общественная организация «Город добра». Источник: якутск.рф.

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