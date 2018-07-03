В рамках направлений «Якутск молодой» и «Добровольцы столицы» Года новаторства, 4 июля в этнокомплексе «Усадьба Атласовых» состоится традиционный ретро-вечер для ветеранов.
Начало в 12.00 ч.
Организатор ретро-вечера — Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска и общественная организация «Город добра».
Источник: якутск.рф.
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