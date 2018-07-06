Ретро-вечер для ветеранов войны и тыла принес много радости

Председатель попечительского совета общественной организации «Город Добра» Максим Феоктистов вручил подарки от сети магазинов «Хозмаркет» ветеранам Великой Отечественной войны и тыла в рамках досугового мероприятия «Ретро-вечер», организованного Управлением молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска совместно с общественной организацией «Город добра».
«Я рад, что меня избрали председателем попечительского совета Общественной организации «Город добра», для меня честь быть частью всего этого и оказывать посильную помощь. Творить добро для нас всех важно, оно сразу возвращается бумерангом, отдается той самой теплотой в сердце. Мне приятно видеть сегодня искренние улыбки наших ветеранов, мы безмерно благодарны им за мир во всем мире. Здорово, что у нас есть возможность выразить свою признательность и почтение дорогим ветеранам», — говорит генеральный директор сети магазинов «Хозмаркет» Максим Феоктистов.
По словам начальника управления молодежи и семейной политики Николая Жиркова, ретро-вечер проводится с 2013 года ежегодно. В этом году юбилейное мероприятие решено было провести в летнее время в этнографическом комплексе «Усадьба Атласовых». Специально для ветеранов был организован фуршет,а приглашенные артисты порадовали их своими яркими, зажигательными, а местами с ноткой ностальгии, выступлениями. Так, ведущий передачи «Новый день» на телеканале НВК «Саха» Дмитрий Никифоров — Келлер душевно спел песню военных лет, а ветераны ему подпевали. Особый восторг вызвал перформанс музыканта Елены Березовской, которая виртуозно сыграла на скрипке.
«Так завелось, что на практике мы уделяем внимание нашим ветеранам только во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Но, тем не менее,молодежь города Якутска старается в течение года помогать и оказывать им помощь. Нам важно услышать их мудрые советы, наставления и теплые слова. Поэтому подобные мероприятия необходимы для построения диалога между молодежью и старшим поколением», — сообщил Николай Жирков.
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