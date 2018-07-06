Ретро-вечер для ветеранов войны и тыла принес много радости

Председатель попечительского совета общественной организации «Город Добра» Максим Феоктистов вручил подарки от сети магазинов «Хозмаркет» ветеранам Великой Отечественной войны и тыла в рамках досугового мероприятия «Ретро-вечер», организованного Управлением молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска совместно с общественной организацией «Город добра».

«Я рад, что меня избрали председателем попечительского совета Общественной организации «Город добра», для меня честь быть частью всего этого и оказывать посильную помощь. Творить добро для нас всех важно, оно сразу возвращается бумерангом, отдается той самой теплотой в сердце. Мне приятно видеть сегодня искренние улыбки наших ветеранов, мы безмерно благодарны им за мир во всем мире. Здорово, что у нас есть возможность выразить свою признательность и почтение дорогим ветеранам», — говорит генеральный директор сети магазинов «Хозмаркет» Максим Феоктистов.

По словам начальника управления молодежи и семейной политики Николая Жиркова, ретро-вечер проводится с 2013 года ежегодно. В этом году юбилейное мероприятие решено было провести в летнее время в этнографическом комплексе «Усадьба Атласовых». Специально для ветеранов был организован фуршет,а приглашенные артисты порадовали их своими яркими, зажигательными, а местами с ноткой ностальгии, выступлениями. Так, ведущий передачи «Новый день» на телеканале НВК «Саха» Дмитрий Никифоров — Келлер душевно спел песню военных лет, а ветераны ему подпевали. Особый восторг вызвал перформанс музыканта Елены Березовской, которая виртуозно сыграла на скрипке.