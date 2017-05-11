Рестораторы, участники фестиваля «Вкус Якутии» готовятся к Ысыаху Туймаады

Этим летом в священной местности Үс Хатыҥ пройдет XX юбилейный «Ысыах Туймаады». Одним из традиционных и любимых всеми конкурсов Ысыаха Туймаады является конкурс национальных блюд «Саламаат», в котором ежегодно принимают участие шеф-повара и кулинары ведущих ресторанов, кафе, предприятий общественного питания, а также крестьянские и фермерские хозяйства.



Организаторы конкурса — Департамент предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска, Ассоциация гостеприимства Республики Саха (Якутия).

«Предприниматели города Якутска, занятые в сфере общественного питания, ежегодно с большим интересом и удовольствием принимают участие в конкурсе национальных блюд «Саламаат». Здесь они представляют не только традиционные национальные блюда якутской кухни, но и народов Севера. В конкурсе помимо предпринимателей и крестьянских хозяйств города Якутска участвуют предприятия общественного питания из районов республики и национальные общины», — отмечает председатель Ассоциации гостеприимства Татьяна ТЫМЫРОВА.

С каждым годом количество участников конкурса увеличивается, а кулинарное мастерство выходит на более высокий уровень. Придумывается что-то новое, а в традиционные рецепты приготовления национальных блюд вносятся свежие идеи. «Например, в приготовлении саламаата в качестве начинки повара стараются использовать не только язык жеребятины или оленины, но и рыбу, мясо, грибы. И хотя рецепт приготовления саламаата остается весьма традиционным, каждый повар пытается привнести в него нечто новое. Жюри конкурса будет оценивать конкурсные блюда по нескольким критериям, куда входят: вкусовые качества, рецептура, оформление, подача и презентация блюд», — говорит Татьяна Александровна.

В конкурсе национальных блюд, помимо саламаата, участники презентуют мясные, рыбные, молочные блюда, также напитки из дикоросов и ягод, выпечку и десерты. Бывали случаи, когда один участник представлял порядка 50 различных блюд.

Особое внимание конкурсанты уделяют презентации своих блюд, которая часто сопровождается яркими вокальными и танцевальными номерами. Оригинальность презентации жюри конкурса учитывает при суммировании общих баллов.



Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска