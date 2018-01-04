Рестораторы попались на незаконной продаже алкоголя

В новогодние каникулы столичная полиция усилила работу по выявлению нарушений в сфере алкогольного законодательства.

На днях в одном из увеселительных заведений г. Якутска, расположенном на улице Дежнева, полицейскими была выявлена незаконная продажа алкоголя.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол по ст. 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Материал проверки будет направлен в суд.