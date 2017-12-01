Ресторан «Тамерлан»: «От «Вкуса Якутии» мы ждем признания»

В Якутске 30 ноября стартовал IV гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», в рамках которого в умении изысканно готовить национальные северные блюда соревнуются самые известные столичные рестораны.

Ресторан «Тамерлан» участвует в фестиваля впервые. Своих гостей коллектив ресторана встретил с эвенской национальной песней о маленьком олененке.

Дегустационный сет ресторана состоял из следующих блюд: рулетик из блинчиков «Закуска из лососевых» (филе рыбы Кижуч с нежной творожной начинкой, зеленью, красной икрой, лимноном), салат «Тартар» (замаринованное филе рыбы Чир и Семги, лист салата, сельдерей, яйца, обжаренные кальмары), горячая закуска «Курица на гриле с овощами» (куриное филе, баклажаны, кабачки), горячее блюдо «Рыба Чир под польским соусом» (филе замаринованной рыбы Чир, сливочный соус, лимон, картофельные крокеты), десерт «Керчех» (легкий сметанный соус с мятой, конфитюр из черной смородины, кедровые орешки), выпечка «Пирог тыквенный с творогом» (завораживающий тыквенный пирог с прослойками творога и нотками ванили, сливочный соус), холодный напиток «Морс из черной смородины», горячий напиток «Глинтвейн».

«Когда долгое время работаешь в сфере общепита, нужна так называемая встряска. Фестиваль «Вкус Якутии» дал нам ее. Мы тщательно подготовились к гастрономическому празднику, ввели новые блюда, которые постепенно войдут в ежедневное меню. Преимущественно использовали местные продукты, из привозных есть только семга. Получилось достаточно хорошо. От фестиваля мы, конечно же, ждем народного признания и новых клиентов», — говорит шеф-повар ресторана «Тамерлан» Людмила Замотаева.

В состав жюри в этом году вошел шеф-повар из Японии Шибуши Косаку. «В Якутии я уже второй раз. Меня пригласил шеф-повар ресторана «Муус Хайа» Николай Габышев. Я очень счастлив, что предоставилась возможность познакомиться с местной кухней и интересными людьми. Якутские продукты очень вкусные, свежие и экологически чистые, особенно жеребятина, оленина и рыба. Хотелось бы готовить их в Японии», — поделился впечатлениями иностранный гость.

Конкурсанты оцениваются по двум категориям: этнический ресторан, классический ресторан. Окружная администрация учреждает спецприз – Кубок главы Якутска и награждает по своему усмотрению одну команду.

Победителям будут вручены дипломы и ценные призы, остальным конкурсантам – сертификаты участников.

Награждение победителей фестиваля состоится 3 декабря с 12 часов в Центре спортивной подготовки «Триумф».