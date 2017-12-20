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20 декабря 2017, 18:00
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Ресторан «Лайнер» приглашает провести новогодний корпоратив

Ресторан «Лайнер» поздравляет жителей и гостей г. Якутска с наступающим Новым годом и приглашает провести новогодний корпоративный вечер!

Ресторан «Лайнер» — старейший ресторан города Якутска (работает с 1985 г.), который расположен в районе аэропорта по адресу ул. Быковского, 5. Просторный зал в классическом стиле вмещает до 120 человек.

Подходя к каждому клиенту индивидуально, мы предоставляем высокий уровень сервиса и безупречное обслуживание. Богатое меню, которое мы предлагаем, удовлетворит вкус самого взыскательного гурмана, а возможность использования своих спиртных и прохладительных напитков станет для наших гостей приятным бонусом. Плата за аренду зала отсутствует.

Внимание! Свободные даты проведения корпоративных вечеров: 24, 27 и 30 декабря.

Справки и заявки по телефону: 89618698881, 89247606418 и 49-50-40.

Справка: Ресторан «Лайнер» — победитель гастрономического фестиваля «Вкус Якутии-2011», обладатель сертификата соответствия международной системе ХАССП, благодаря которому обеспечивается контроль безопасности на всех этапах производства пищевых продуктов.

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Источник: Ваш ресторан «Лайнер».
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