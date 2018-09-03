Ресто-бар «Пивной» в Якутске закрыли из-за антисанитарии

Житель Якутска пожаловался в Роспотребнадзор о нарушении санитарного законодательства в ресто-баре «Пивной». Ведомство инициировало проверку, по результатам которой заведение закрыли на 60 суток.

В ходе проверки выявлены грубые нарушения требований санитарных норм и правил, а именно: отсутствие в помещении естественного освещения, складского помещения, ненадлежащее санитарно-техническое состояние объекта, отсутствие в холодильных оборудованиях термометров, несоблюдение режима ношения специальной одежды сотрудниками, ведения учетной документации, хранения продукции, а также отсутствие специально выделенного персонала для уборки санузлов.

При проверке личных медицинских книжек работников установлено, что сотрудниками санитарно-гигиеническое обучение не пройдено, отсутствуют отметки о профилактических прививках.

Решением Якутского городского суда 21 августа 2018г. ресто-бар «Пивной»» приостановил деятельность сроком на 60 суток.