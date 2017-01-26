Республиканскому техникуму-интернату реабилитации инвалидов исполняется 70 лет

20 января в Республиканском техникум-интернате профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов состоялось торжественное мероприятие, приуроченное открытию Года экологии РФ, Года молодежи в РС (Я) и Года добра в Якутске.

Мероприятие прошло с участием руководителя Управления Сайсарского округа Максима СЫРОМЯТНИКОВА и ведущего специалиста Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска Николая ЖИРКОВА.

Директор техникума-интерната Рина ВИНОКУРОВА в своей приветственной речи подчеркнула особенное значение наступившего 2017 года – в этом году техникуму исполняется 70 лет!

Торжественный день был украшен прекрасными концертными номерами танцевальных групп «Ситим» и «Кырдал». Мероприятие завершилось грандиозным флэшмобом «Узоры», в котором приняли участие все присутствующие!

Управление Сайсарского округа поздравляет студентов и сотрудников техникума-интерната со знаменательным событием и желает доброго здоровья, счастья и больших успехов.