Республиканский закон о кочевой семье – закон для народосбережения

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена ГЛОМАРЁВА поздравляет якутян с Международным днём семьи.

Народный депутат республики отметила, что в Якутии уделяется большое значение поддержке института семьи, укреплению её статуса. Особое значение придаётся законодательной защите семьи. Елена Голомарёва напомнила, что парламентом республики приняты и успешно реализуются Законы Республики Саха (Якутия) «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» и «Об ответственности родителей в Республике Саха (Якутия)».

В июне 2016 года Госсобранием (Ил Тумэн) принят Закон Республики Саха (Якутия) «О кочевой семье», установивший статус и меры государственной поддержки социального института коренных малочисленных народов Севера Якутии. Кочевые семьи – это семьи оленеводов, ведущих кочевой образ жизни, следующих за основным источником своего существования, оленями, по тундре и тайге в значительном отдалении от стационарных поселений.

«Это философский закон, призванный защитить семью, проживающую в экстремальных условиях, имеющий значение народосбережения. Испокон веков, кочуя оленьими тропами по бескрайней тундре, кочевые семьи берут на себя ответственность за судьбу коренных малочисленных народов Севера. Этот республиканский закон даст импульс развитию традиционного уклада жизни народов Севера, возрождению семейно-родовых традиций. Будут кочевые семьи – приумножится численность оленей, в тундре будут люди, откроются кочевые школы. Выражаю огромную благодарность руководству республики и парламента за поддержку в принятии актуального для народосбережения закона», – сказала она.

Елена Голомарёва сообщила, что в конце апреля текущего года председатель Правительства республики Евгений Чекин подписал постановление о Порядке оформления статуса кочевой семьи в Якутии, регулирующий присвоение статуса уникального типа семьи. Статус кочевой семьи будет присваиваться семьям, перемещающимся в течение календарного года по местам кочевий и оленьих пастбищ, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность и занимающимся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера. В эти дни во всех муниципальных районах, в которых занимаются северным домашним оленеводством, ведётся уточнение количества кочевых семей.

«Кочевая семья ведёт совсем другой уклад жизни, сформированный несколько сотен лет назад и оставшийся неизменным до сегодняшних дней. Сохранение отрасли оленеводства зависит от сохранения кочевой семьи. Скажу больше, благодаря испокон веков сложившемуся образу жизни народов, ведущих кочевой образ жизни на бескрайних северных территориях, сегодня жива Арктика. Мы обязаны сохранить кочевые семьи», – подчеркнула Елена Голомарёва.