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13 апреля 2017, 13:55
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Республиканский слет «Зеленые пионеры Якутии» станет ежегодным

12 апреля в ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД «Сосновый бор» состоялось торжественное закрытие I Республиканского слета «Зеленые пионеры Якутии», проведенного Министерством охраны природы РС(Я) совместно с Министерством образования и науки РС(Я).

Слет объединил 150 детей из 30 районов и улусов республики – учащихся с 6 по 10 классы общеобразовательных учреждений республики. На протяжении 14 дней дети обучались  навыкам природоохранной деятельности у ведущих специалистов Министерства охраны природы РС(Я), научных экспертов и общественных экологов. Для них была создана профессиональная площадка для обмена опытом работы, учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Одним из значимых событий слета стал визит председателя Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» Курченкова К.Ю. Как отметил Константин Юрьевич, наша республика занимает первое место в стране по популяризации детского добровольного экологического движения – более двух тысяч детей стали защитниками природы, а слет стал ключевым событием, объединившим лучших юных экологов.

Основным направлением работы Слета стал объявленный Министерством охраны природы РС(Я) конкурс «Зеленые пионеры на защите природы», по итогам которого были выявлены лучшие юные экологи по трем номинациям: защита презентаций «Добрые природоохранные дела», изделий из вторсырья «Полезные отходы» и экологических плакатов «Защищай. Береги. Умножай». Дипломантами конкурса стали:

— в конкурсе презентаций «Добрые природоохранные дела» — Займидорога Светлана и Стоцкий Дмитрий, учащиеся МБОУ «СОШ №4 п. Нижний Куранах» Алданского района. В докладе дети защитили деятельность поселковой ячейки «Зеленых пионеров», рассказали об акциях, субботниках, конкурсах, направленных на защиту окружающей среды;

— в конкурсе поделок «Полезные отходы» — Лукин Артем, ученик МБОУ «Амгинский лицей им. Академика Л.В. Киренского» Амгинского улуса. Артем представил жюри поделки, изготовленные из пластиковых бутылок: «Водный мир», «Чороон» и «Крепкий тросс». Больше всего жюри оценили чороон, который, как отметил юный мастер можно использовать в качестве атрибута для национальных танцев;

— в конкурсе экологических плакатов «Защищай. Береги. Умножай» лучшей была признана работа Лебедевой Саины и Старостина Максима – учащихся МКОУ «Уяндиская ООШ» Усть-Янского улуса. Дети привезли из далекого наслега Уянди панно-мозаику с изображением северного оленя.

Центром отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» по итогам смены также был учрежден специальный приз «Самому лучшему юному экологу» — путевка на посещение экологической смены во Всероссийском детском центре «Океан». Обладателем путевки стала ученица Анабарской улусной гимназии Жиркова Аина.

Как сообщила директор центра Я.Н. Иванова в Год экологии и особо охраняемых природных территорий РФ, «Сосновый бор» внедрил в образовательную программу учреждения экологическое направление. Яна Николаевна также отметила, что Слет должен проводиться ежегодно, объединяя лучшие природоохранные инициативы учащихся. Глава министерства охраны природы РС(Я) Сахамин Афанасьев поддержал предложение директора и выразил уверенность, что слет будет иметь ключевое значение в развитии системы экологического образования и воспитания подрастающего поколения республики.

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Источник: Пресс-релиз Минприроды РС(Я).
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