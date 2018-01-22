Республиканский реабилитационный центр принял первых маленьких пациентов

Детский реабилитационный центр принял сегодня первых маленьких пациентов. В будущем реабилитацию в учреждении смогут пройти не только якутяне, но и малыши со всего Дальнего Востока.

«Сегодня будет диагностика, но чтобы дети не скучали, они все равно разойдутся по группам на занятия с играми. С завтрашнего дня начнутся консилиумы, где пациентов, прошедших обследование, распределим по уровню развития», — поделилась планами на ближайшие дни директор центра Зинаида Максимова.

В первом заезде участвуют дети от 4 до 7 лет без сложных проблем опорно-двигательного аппарата или зрения, так как в центре еще нет оборудования для пациентов с более сложными диагнозами. «Сейчас вам может показаться, что у нас немного пустовато, но уже на этой неделе получим оборудование», — отметила руководитель нового реабилитационного центра.

С детьми будут работать врачи, воспитатели, педагоги и дефектологи. «Проблемами здоровья занимается минздрав, который делает первичную диагностику, мы же основной упор делаем на развитие и социализацию, готовя ребенка на получение адекватного образования», — подчеркнула Зинаида Максимова.