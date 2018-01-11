Республиканский материнский капитал «Семья» увеличен в два раза семьям, имеющим трёх и более детей.

26 декабря 2017 года Егор Борисов внёс изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) «Об обеспечении инфраструктурой земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей».

Согласно утверждённым изменениям, на увеличение республиканского материнского капитала «Семья» в два раза могут претендовать семьи, имеющие трёх и более детей, при одновременном соблюдении следующих условий.

Во-первых, родившие (усыновившие) трёх и более детей по 31 декабря 2017 года; во-вторых, не распорядившиеся средствами (частью средств) республиканского материнского капитала «Семья», за исключением единовременной выплаты за счёт средств материнского капитала; в-третьих, при направлении средств материнского капитала для улучшения жилищных условий; в-четвёртых, при отказе до 01 июля 2018 года от предоставления им в аренду или в собственность бесплатно земельного участка.

Указ вступил в силу со дня его подписания. Подробно с документом можно ознакомиться здесь.