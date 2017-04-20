Республиканский конкурс проектов «Заповедное путешествие – 2017»

20 апреля 2017 года министерством охраны природы РС(Я) совместно с НО «Целевой фонд будущих поколений» объявлен старт проведению республиканского конкурса проектов по созданию эколого-просветительских экспедиционных троп на особо охраняемых природных территориях республиканского и федерального статуса Республики Саха (Якутия) – «Заповедное путешествие – 2017».

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Цель конкурса: развитие и создание эколого-просветительских экспедиционных троп на территории ООПТ республиканского и федерального статуса, оказание финансовой поддержки в их организации. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Подпрограммы «Развитие» Целевой программы Некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» «Во имя будущего» на 2016-2020 годы». Общая сумма финансирования конкурса составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Конкурс проводится с 20 апреля по 15 мая 2017 года. Прием документов на участие в Конкурсе объявлен с 20 апреля по 5 мая 2017 года. Объявление о Конкурсе и Положение размещены на сайте www.fondyakutia.ru, а также на официальном сайте минприроды РС(Я) по следующей ссылке: https://minpriroda.sakha.gov.ru/ekoprosveschenie.