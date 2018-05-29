Республиканский детский фестиваль «Чудеса кино» пройдет в Якутске

4 июня в ТР «Кружало» пройдет V Республиканский детский мультипликационный фестиваль «Чудеса кино».

К участию приглашены коллективы детских мультипликационных и анимационных студий, дошкольные и школьные учебные заведения со всей республики. Заявки уже приняты, и в настоящее время идет активная подготовка к мероприятию.

Это один из самых масштабных творческих проектов фонда, направленный на то, чтобы обратить внимание общественности на социальные темы. В этом году организаторы посвятили фестиваль тому, что мы — разные, но равные.

По словам юных участников, уже давно пора освободиться от стереотипов в отношении людей с инвалидностью. Именно об этом и расскажут их работы. Дети уделили много времени на создание роликов и рады, что могут поделиться своим видением столь важной и близкой темы посредством любимой анимации.

В рамках мероприятия помимо основного конкурса состоятся различные творческие мастер-классы для детей. Также участники и гости фестиваля встретятся с любимыми супергероями. Каждый желающий может принять участие в косплее и прийти в костюме персонажа из мультфильма или кино.

Место: Торговые ряды «Кружало»

Время: 14.00

Мероприятие проходит бесплатно