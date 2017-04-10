Республиканский чемпионат каменщиков

7 апреля в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса впервые проведено открытое соревнование среди каменщиков памяти заслуженного строителя Якутской АССР, ветерана ВОВ, победителя социалистического соревнования 1973, с 1977 до 1980 года, кавалера орденов Ленина, Октябрьской революции, почетного гражданина Мегино-Кангаласского района Николая Петровича ДОКТОРОВА.

Участников соревнования профессионального мастерства приветствовали председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр РОМАНОВ, глава района Николай СТАРОСТИН, заместитель главы улуса по строительству Александр Куличкин, депутат районного Совета, директор МКУ «Комитет по муниципальному имуществу и земельным отношениям» Дмитрий ТИХОНОВ и ветераны строители улуса.

Оценка работа проводилась с учетом 8-и критериев: горизонтальность, вертикальность, перевязка швов, толщина швов, выработка, заполнение швов, чистота-аккуратность и армирование. Приняли участие 8 команд по 2 человека. На соревнование выделили пять часов. Каждый каменщик работал в спецодежде, имел при себе необходимые средства защиты и инструменты.

Места распределились следующим образом: 1 место команда №7 Владимир АФАНАСЬЕВ, Василий БРЫЗГАЛО, ПК «Мегинострой»; 2-е место команда № 5 Гаврил ШАРИН, Сергей БУРЦЕВ, ПК «Мегинострой»; 3-е место команда № 4 Игорь ПОПОВ, Николай ЛАРИОНОВ. В номинации «Молодой каменщик» победил Игорь ПЕПЕ, именной приз имени Н.П. ДОКТОРОВА сыновья Николая Петровича Святослав, Василий, Николай вручили Сергею БУРЦЕВУ.

Проведенное соревнование внесло весомый вклад в повышение престижа профессии строителя и стало важным профориентационным мероприятием.