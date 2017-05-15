В международный День семьи, 15 мая одному из старейших изданий Республики исполняется 81 год! В далеком 1936 г., ровно 81 год назад, был издан первый номер газеты «Бэлэмбуол»-«Кэскил».

В течение 80 лет газета не перестает радовать своих читателей интересными и полезными материалами, вести работу по пропаганде чтения, популяризации детских изданий и поощрению читающих семей.

Желаем всему коллективу нашей любимой газеты процветания и благополучия,пусть всегда будут верные, преданные читатели!

Прививайте любовь к чтению своим детям с малых лет, подписывайтесь на единственные детские республиканские издания «Кэскил», «Юность Севера», «Чуоранчик» и «Колокольчик» на сайте https://podpiska.pochta.ru