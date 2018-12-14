Республиканская межотраслевая выставка БизнесЭкспо-2108: итоги первого дня

Лучшие предприятия 15 районов республики и города Якутска презентовали свою продукцию на республиканской межотраслевой выставке малого и среднего предпринимательства «БизнесЭкспо-2018».

На торжественном открытии выставки первый заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) Ирина Гаргач отметила, что основной целью выставки является демонстрация достижений и новинок продукции, продвижение продукции местного производства, а также расширение деловых и торговых связей.

«Каждый год на ярмарке появляется что-то новое. Сегодня у нас представлено варенье из шишек, которое готовят на базе Якутского кооперативного техникума. Думаю, что эту новинку будут покупать, но основная цель — привлечь внимание на наши возможности и, конечно же, потенциал для выхода на внешний рынок, где есть интерес к экологической продукции», — подчеркнула она.

В экспозиции выставки представлена продукция местных производителей: молочная, рыбная, хлебобулочная и кондитерская продукция, продукция пчеловодства, напитки, чаи, лечебные травы, а также изделия народно-художественных промыслов из кожи, меха, дерева, кости, металла и керамики.

В первый день в рамках выставки прошли деловые и полезные мероприятия: биржа контактов с участием предприятий Новосибирской области, семинар-тренинг «Анализ рынка. Как без больших вложений с помощью цен и рекламы развить ваше дело» (часть первая), мастер-класс по ораторскому мастерству и публичным выступлениям, бизнес-сессия «Производственный бизнес в Якутии сегодня и пути развития».

На бирже контактов предприятия Новосибирской области, а именно ООО «Армаз» (производство растительных масел), ООО ТПК «Лукошко» (производство полуфабрикатов, консервации и готовых продуктов питания из грибов вешенки), ООО «Спутник» (швейная фабрика «Азимут»), ООО «Транзит» (производство готовой рыбной продукции), ООО «Мир моря НСК» (оптовая компания, продукты питания) презентовали свою продукцию потенциальным якутским партнерам. Также во время мероприятия участники биржи контактов устроили дегустацию рыбной продукции, икры и маринадов. Мероприятие было проведено в целях установления новых и укрепления имеющихся интеграционных деловых связей между предприятиями двух регионов, увеличения взаимного товарооборота.

Семинар-тренинг «Анализ рынка. Как без больших вложений с помощью цен и рекламы развить ваше дело» под руководством спикера, бизнес-тренера директора консалтингового центра «FocusPro» Джулустана Иванова вызвал большой интерес у участников выставки. Бизнес-тренер рассказал предпринимателям какие направления бизнеса им стоит выбрать, чтобы в будущем успешно вести свое дело, на что делать большой упор — на качество, обслуживание или другое, как увеличить продажи в два раза. Стоит отметить, что вторая часть семинара продолжится на следующий день. Предприниматели узнают как сделать правильную рекламу, чтобы увеличить свои продажи.

По-настоящему весело и захватывающе было на мастер-классе по ораторскому мастерству и публичным выступлениям. Тренер Андрей Антонов рассказал участникам как преодолеть психологические барьеры во время выступлений перед аудиторией, что мешает правильной и грамотной речи и так далее. Участники мастер-класса вместе с тренером проделали упражнения, помогающие развить речевые способности. При этом Андрей Антонов подчеркнул, что данные упражнения необходимо повторять ежедневно, чтобы добиться положительных результатов.

Параллельно с мастер-классом на главной сцене выставки прошла бизнес-сессия «Производственный бизнес в Якутии сегодня и пути развития» для предпринимателей, поставщиков и производителей. Модератором бизнес-сессии выступила генеральный директор Региональной лизинговой компании Республики Саха (Якутия) Татьяна Бравина. Спикерами выступили представители ООО «Агротех», ООО «Бигэ», ООО «Интехстрой», ЗАО «Таурас Феникс» (г.Новосибирск), ЦС «Рост-Профи». Участники бизнес-сессии обсудили основные виды производственного бизнеса, какие направления наиболее перспективны, какие ограничения существуют для производственного бизнеса в Якутии, а также актуальные вопросы в области стандартизации бизнес-процессов и сертификации, основные ошибки и риски. Участники бизнес-сессии задавали интересующие вопросы спикерам мероприятия. Например, один из предпринимателей заявил, что хочет открыть предприятие по производству сыра и на его примере директор ООО «Агротек» Сергей Романов рассказал какие вложения для этого потребуются.

Помимо этого, в рамках выставки работает консультационная зона с представителями институтов поддержки предпринимательства, которые готовы проконсультировать предпринимателей или тех, кто желает открыть свое дело.

Завтра, 15 декабря, выставка продолжит свою работу и программа обещает быть насыщенной. Второй день выставки откроет утренняя зарядка от фитнес-студии «Beautiful and Strong». Затем в рамках выставки состоятся тренинг «Выбор ниши. Сбалансированная система показателей BSC» от центра «Like», практический семинар «Основные тренды продвижения товаров и услуг в соцсетях в условиях Якутии в 2019 г.» (спикер, генеральный директор ООО «Вебинком» Туяра Шадрина), тренинг с элементами мастер-класса «Дети. Речь без изъянов» (логопед Сардана Сидорчук, руководитель логопедического клуба «Talk» ), семинар-тренинг «Анализ рынка. Как без больших вложений с помощью цен и рекламы развить ваше дело», часть 2 (спикер Иванов Джулустан, бизнес-тренер, соучредитель 4 предприятий, директор консалтингового центра FocusPro). Также секретами успеха в формате free-talk поделятся успешные предприниматели Якутии, а именно основатели таких как компаний как «Камелек», Интехстрой», «Даймонд Клиник», «Эгэлгэ», «Японец», «Дело жизни» и владелец крестьянского хозяйства Эм.

Поистине интересным событием для гостей и участников выставки станет практико-ориентированный семинар «Я — стильный!», где свои коллекции представят известные дизайнеры Якутии Жанна Нестерова, Анжелика Кириллина, Зинаида Заболоцкая, а также свою коллекцию детского бренда одежды «Туллук» презентуют модельеры Анна Махарова и Надежда Мекумянова.

Завершится республиканская межотраслевая выставка малого и среднего предпринимательства «БизнесЭкспо-2018» в 16:00. На закрытии гостей порадуют своим выступлением звезды якутской эстрады, а также по итогам выставки состоится награждение лучших предприятий.

Приглашаем всех посетить второй день республиканской межотраслевой выставки малого и среднего предпринимательства «БизнесЭкспо-2018» и поддержать местных производителей!