Республика отметила 120-летие Максима Аммосова

22 декабря 2017 года в Государственном театре оперы и балета имени Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона состоялось торжественное собрание общественности Республики Саха (Якутия), посвященное 120-летию со дня рождения государственного и общественного деятеля, основателя государственности Якутии Максима Кировича Аммосова.

В мероприятии приняли участие руководители органов государственной власти республики, народные депутаты республики, представители исполнительных органов, ветераны республики, общественность, студенты и школьники города Якутска и Намского улуса.

Несомненно, заслуги Максима Кировича Аммосова перед родным народом, перед Родиной – Республикой Саха (Якутия) – неоценимы. Память о выдающемся государственном и общественном деятеле хранят не только в России, но и в Казахстане и Киргизии. Именем Максима Аммосова назван Северо-Восточный Федеральный университет, его имя носят улицы в городах Якутске, Бишкеке и Караганде. Его имя присвоено школам, музеям и якутскому алмазу. В честь него слагают песни, стихи, написаны книги, поставлены спектакли и сняты фильмы.

Много из того, что сегодня проводится в Республике Саха (Якутия) по всем направлениям развития, является продолжением и результатом работы по созданию государственности Якутии, которые проводили наши великие предшественники.

В Государственном театре оперы и балета имени Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона царила торжественная обстановка, в фойе театра собравшихся гостей встретил оркестр народных инструментов преподавателей Намской детской школы искусств имени З.П. Винокурова под руководством отличника культуры Республики Саха (Якутия) А.А. Макаровой. Также была организована выставка «Семья Аммосовых», в котором представлены фотографии и вещи Аммосовых. Перед началом торжества на экране транслировали видеоролик о Максиме Кировиче Аммосова. Торжественное собрание общественности началось с исполнения учащимися Хамагаттинского саха-францзуского лицея литературно-художественного монтажа о Максиме Аммосове.

Слова благодарности, уважения и признательности Максиму Аммосову высказали члены президиума торжественного заседания – заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина, председатель Конституционного Суда Республики Саха (Якутия) Александр Ким-Кимэн, заместитель Председателя Правительста Республики Саха (Якутия) Михаил Гуляев, постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации Юрий Куприянов, народный депутат республики, ректор Северо-Восточного Федерального университета имени М.К. Аммосова Евдокия Михайлова, академик Академии духовности Республики Саха (Якутия), председатель правления Ассоциации писателей Якутии Олег Сидоров, глава Намского улуса Александр Атласов, студент 3 курса геологоразведочного факультета Северо-Восточного Федерального университета имени М.К. Аммосова, член Молодежного парламента при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Михаил Попов.

Официальную часть меропрития открыл председатель правления Ассоциации писателей Якутии Олег Сидоров, который рассказал общественности о жизни и работе Максима Аммосова.

Олег Сидоров в своем выступлении отметил, что Максим Аммосов жил и работал, опережая время – теперь время стало работать на возрождение его имени. “Образ М.К. Аммосова стал синонимом успеха, он современен как руководитель, заложивший научный подход социально-экономическому развитию республики. Он внес свою немаловажную лепту в становление государственности трех советских республик – Якутии, Казахстана и Кыргызстана”, — подчернкул председатель Ассоциации.

Ознакомив участников мероприятия с периодами жизнедеятельности М.А. Аммосова в Якутии, Казахстане, Кыргызстане, о мероприятиях по возрождению и увековечению его имени и изучению его работ, Олег Сидоров сказал: “Незаурядность личностей Максима Аммосова, Платона Ойунского, Исидора Барахова перевесила их политическую деятельность в условиях утверждения большевистской власти, природные дарования, ум и смекалка говорят о неслучайности их выхода на авансцену истории, их дела не нуждаются ни в оправданиях, ни в критике. Мы должны попытаться понять их поступки, смысл их действий, чтобы их судьбы стали уроком для новых поколений, маяками на пути из прошлого в будущее”.

Председатель Конституционного Суда Якутии Александр Ким-Кимэн и заместитель Председателя Правительста республики Михаил Гуляев обратили внимание участников торжественного заседания на деятельность Максима Аммосова по образованию автономии Якутии и о его роли в развитии экономики, промышленности, культуры и образования Казахской, Киргизской республик.

Заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина в своем выступлении отметила, что мать в жизни каждого человека имеет особое значение. «Мать дает жизнь и беззаветно посвящает себя своим детям», — сказала вице-спикер.

Она указала на исторические факты, что 120 лет назад, зимой 1897 года, мать идеолога революции Владимира Ильича Ленина Мария Александровна Ульянова, бесконечно переживая за своего сына, высылаемого в Восточную Сибирь, порывалась последовать за ним на место ссылки. Также 10 июня того же года, императрица Александра Федоровна родила императору Николаю II дочь Татьяну Николаевну, чья миссионерская деятельность играла всегда огромную роль в стране.

«В морозный день 22 декабря 1897 года обычная якутская женщина Анастасия Леонтьевна Аммосова дала жизнь великому сыну Максиму Кировичу. Анастасия Леонтьевна, трудолюбивая мастерица по пошиву одежды и обуви, сделала все, что было в ее силах, чтобы у ее сына была достойная жизнь и достойное воспитание. Именно ей мы сегодня, в день рождения Максима Кировича Аммосова, обязаны выразить огромную благодарность», — отметила парламентарий.

Ольга Балабкина также указала на сильнейшее женское начало семьи Максима Аммосова, что именно его дочь – Лена Аммосова, приложила максимум усилий для того, чтобы в Якутии чествовали и говорили о М.К. Аммосове.

Парламентарий подчеркнула, что заслуги Максима Кировича перед якутским народом неоценимы и рассказала о том, как, являясь секретарем Губбюро ЯКББ и членом ВЦИК, он несколько раз встречался с народным комиссаром по делам национальностей Совнаркома РСФСР Иосифом Сталиным по вопросу предоставления Автономии якутскому народу. По итогам проведенных встреч было издано Постановление ВЦИК РСФСР от 27 апреля 1922 года об образовании Якутской Автономной Советской Социалистической Республики, которым было законодательно закреплено формирования якутской государственности. «Именно данный нормативный акт сегодня определен в преамбуле Конституции и определяет преемственность создания государственности Якутии, именно построение конструктивного диалога между Аммосовым и Сталиным являются примером построения отношений между Россией и ее субъектами», — констатировала народный депутат.

Она отметила, что Максим Аммосов вырос с мечтой – превратить родной край в процветающую республику и его замыслы для воплощения этой идеи даже сегодня поражают своими масштабами. Народный депутат обратила внимание участников на то, что он во многом опередил свое время, наверное, он тогда уже понимал, что именно Якутия сможет во многом спасти страну в достаточно сложные годы. В годы его деятельности были заложены основы развития производительных сил Республики Саха (Якутия), началась промышленная разработка золота, угля, сооружены основные автогрузовые магистрали.

Парламентарий сказала, что до изобретения и использования современной техники мы дошли сегодня, но основа, безусловно, была создана в годы деятельности Максима Кировича Аммосова.

«Сегодня, когда на сцене стоят юноши из родного села Максима Аммосова – Хатырык, и говорят, что хотят повторить его жизнь, хотят быть на него похожими – они счастливые дети, конечно же, им это заложили их матери», — подытожила свое выступление вице-спикер парламента республики Ольга Балабкина.

Постоянный представитель Якутии при Президенте Российской Федерации Юрий Куприянов поздравил всех с 120-летием выдающегося сына якутского народа М.К. Аммосова и выразил благодарность администрации и главе Намского улуса за кропотливый труд по возрождению и увековечению памяти Максима Аммосова и вручил в Фонд музея государственности Республики Саха (Якутия) награды Максима Кировича и копию документа, на котором стоит виза Иосифа Виссарионовича Сталина от 12 января 1922 года “Рассмотреть на заседании ВЦИК заявление товарища Аммосова о передаче якутам автономии. Я лично поддерживаю позицию Аммосова. Иосиф Сталин”.

Также народный депутат республики, ректор Северо-Восточного Федерального университета имени М.К. Аммосова Евдокия Михайлова презентовала деятельность университета по возрождению, увековечению имени М.К. Аммосова.

В завершении официальной части торжественного заседания общественности, посвященного 120-летию со дня рождения государственного и общественного деятеля, основателя государственности Якутии М.К. Аммосова, внук Максима Кировича Максим Владимирович Аммосов поблагодарил руководство республики, всех якутян за уважение и память о его дедушке.

«Это большая честь, божья улыбка – быть названным в честь моего великого деда», — подчеркнул Максим Аммосов.

После завершения официальной части торжественного заседания для жителей и гостей столицы республики началась концертная программа с участием артистов Национального театра танца республики имени Сергея Зверева – Кыыл Уола, народного артиста Республики Саха (Якутия) Григория Петрова, заслуженных артистов Республики Саха (Якутия) Анастасии Мухиной, Анегины Дьяконовой, заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия) Дмитрия Тихонова и мужского вокального ансамбля «Добун» села Намцы под руководством отличника культуры Республики Саха (Якутия) Афанасия Татаринова.