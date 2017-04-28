Республика, гордись: учащиеся ВШМ — лауреаты международного конкурса!

Учащиеся Высшей школы музыки РС (Я) завоевали первые призовые места XI Красноярского международного музыкально-театрального конкурса-фестиваля «НАДЕЖДА – 2017».

Александр ТУМУСОВ, учащийся 8 класса ВШМ РС (Я), класс преподавателя С.И. Лебедева в номинации «Фортепиано» занял 1 место и удостоился звания лауреата. Екатерина ПАВЛОВА, ученица 9 класса ВШМ РС (Я), класс преподавателя О.А. Межевич в номинации «Фортепиано» заняла 2 место и также стала лауреатом конкурса – фестиваля. Для Екатерины призовое место – значимый успех, ведь она учится в Высшей школе музыки первый год, до этого она жила в Чукотском автономном округе.

Сергей ЛЕБЕДЕВ, преподаватель: «Кате пришлось много трудиться, чтобы догнать своих одноклассников по теоретическим дисциплинам: по гармонии, сольфеджио, музыкальной литературе. Это очень большой объем! Педагоги у нас замечательные, поэтому ученики получают хорошую подготовку для поступления дальше».

Александр ТУМУСОВ является лауреатом международного конкурса «Север. Классика. Бетховен», обладателем Гран – при Республиканского открытого конкурса молодых исполнителей «Новые имена Якутии» и стипендии Президента России.

Сергей ЛЕБЕДЕВ, преподаватель: «На «Надежде-2017» Саша исполнил Шестнадцатую сонату Бетховена, и за её исполнение удостоился похвалы членов жюри. Она очень сложна координационно, немного даже неудобна для исполнения. Но это не помешало ему одержать победу».

Поздравляем победителей и желаем им дальше покорять творческие вершины!

Справка:

В этом году на участие в 4 номинациях поступило 308 заявок из Белоруссии, Казахстана, Монголии и городов России — от Москвы до Комсомольска-на-Амуре.

Впервые конкурс-фестиваль проводился в 1990 году. Постепенно он расширял границы, становился масштабнее, известнее. С 2001 года конкурс обрёл статус международного.

Целью Конкурса-фестиваля является создание условий для развития и совершенствования музыкального и театрального творчества молодых исполнителей и их педагогов.

Для многих молодых музыкантов «Надежда» ознаменовала начало большого творческого пути.