Репортаж из подтопленного села Кальвица

До прибытия большой воды в отдаленные села Кобяйского улуса были направлены оперативные группы спасателей ГКУ «Службы спасения РС(Я)».

Совместно с администрациями поселений проводился полный комплекс предупредительных мероприятий, это и отгон скота, помощь жителям в поднятии домашних вещей на возвышенные места, разъяснительная работа с населением.

Как сообщают спасатели, к приходу наводнения все было готово. Люди расположились в безопасных местах, в достатке была и питьевая вода, и продукты.

По словам специалиста по связям с общественностью ГКУ «Служба спасения РС(Я) Николая Фатеева, «картину портили только нерадивые охотники на водоплавающую дичь, из-за которых приходилось поднимать вертолеты, отвлекать силы и средства на их спасение и эвакуацию».

Сельчанам пришлось нелегко: паводок подтопил их дома по самую крышу, пострадали сельхозугодия.