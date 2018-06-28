Репертуар закрытия 112-го театрального сезона Саха театра

1 июля – спектакль “Альберти циркэтэ” (12+) (Цирк Альбертини), автор И. Бергман, режиссер Сергей Потапов. Спектакль посвящается 75- летнему юбилею заслуженного артиста РС (Я) Михаила Егоровича Семенова, начало в 17:00;

3-4 июля – премьера спектакля “Мин доҕорум Гамлет” (16+) (Мой друг Гамлет), автор В. Шекспир, режиссер Сергей Потапов. Начало в 18:00;

5-6 июля – премьера спектакля “Кыһыл көмүс хоруоп” (16+) (Золотой гроб), автор Дмитрий Таас, режиссер Руслан Тараховский, начало в 18:00;

7 июля – премьера спектакля “Хайа аарымалара” (16+) (Гиганты горы), автор Л. Пиранделло, режиссеры Роман Дорофеев, Андрей Борисов, начало в 17:00;

8 июля – спектакль “Республика”, (12+) автор Дмитрий Наумов, режиссер Руслан Тараховский. Начало в 17:00

Все спектакли обеспечены синхронным переводом на русский язык.

Билеты можно приобрести в кассе театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-33-26, онлайн – покупка доступна на нашем сайте sakhatheatre.ru, а также у наших партнеров – afisha.ykt.ru, sakhalife.ru, tesserus.com.

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