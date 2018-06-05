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Минвостокразвития: Банки запускают специальные предложения для получателей «дальневосточных гектаров»
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Культура & Образование
5 июня 2018, 12:40
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Репертуар ТЮЗа на июнь

Любимый театр детворы поздравляет с началом долгожданных летних каникул и приглашает 6, 7, 12 июня на заключительные спектакли сезона!

6 июня в 15:00 сказка «Таро-добрый странник»И.Иннокентьева3+

7 июня в 15:00сказка «Чороон-сосуд счастья» по С. Омоллоону 3+

12 июня в 15:00 «Сказка о царе Салтане» А.Пушкина 3+

В День России, впервые в истории театра, совместно с языковой школой «INTENSUS» состоится розыгрыш по входным билетам месячного абонемента – 8 занятий по английскому языку в новом учебном году (для учащихся с 1 по 11 классы).

Стоимость билетов: детский билет-150 руб.

взрослый билет-200 руб.

Справки по тел: 43-43-28; 43-35-90

 

БИЛЕТЫ В КАССЕ ТЮЗА И ОНЛАЙН БИЛЕТ TESSERUS.COM

 

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Источник: Пресс-центр театра юного зрителя.
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