Репертуар ТЮЗа на июнь

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Любимый театр детворы поздравляет с началом долгожданных летних каникул и приглашает 6, 7, 12 июня на заключительные спектакли сезона!
6 июня в 15:00 сказка «Таро-добрый странник»И.Иннокентьева3+
7 июня в 15:00сказка «Чороон-сосуд счастья» по С. Омоллоону 3+
12 июня в 15:00 «Сказка о царе Салтане» А.Пушкина 3+
В День России, впервые в истории театра, совместно с языковой школой «INTENSUS» состоится розыгрыш по входным билетам месячного абонемента – 8 занятий по английскому языку в новом учебном году (для учащихся с 1 по 11 классы).
Стоимость билетов: детский билет-150 руб.
взрослый билет-200 руб.
Справки по тел: 43-43-28; 43-35-90
БИЛЕТЫ В КАССЕ ТЮЗА И ОНЛАЙН БИЛЕТ TESSERUS.COM
Источник: Пресс-центр театра юного зрителя.