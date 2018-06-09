Репертуар Саха театра на июнь

Репертуар Саха академического театра им. П.А. Ойунского на июнь

9 июня – спектакль “СААСКЫ КЭМ” (12+) (Весенняя пора) А. Аччыгыйа, начало в 17:00, (с синхронным переводом на русский язык);

10 июня – спектакль “МАНЧААРЫ” (12+) Күлүмнүүр, начало в 17-00, (с синхронным переводом на русский язык);

16 – 17 июня – ПРЕМЬЕРА “Кыһыл көмүс хоруоп” (16+) (Золотой гроб) Дмитрий Таас, начало 17:00, (с синхронным переводом на русский язык);

19 июня – поэтический вечер “Киһи – бүппэт ырыа” с участием Зои Багынановой, Елизаветы Потаповой, Кирилла Семенова, Тани Легантьевой и мн. др., начало в 18:00;

28 июня – моно спектакль “Алгыстаах этинии” Софии Сергучевой – Барановой, начало в 18:00;

29 июня – спектакль “УЧУУТАЛ” (12+) (Учитель) В. Харысхал, начало в 18:00 (в рамках совместного проекта с СВФУ им. М. Аммосова “Эдэр учууталы арчылааһын”), (с синхронным переводом на русский язык).

Билеты можно приобрести в кассе театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-33-26, онлайн – покупка доступна на нашем сайте sakhatheatre.ru, а также у наших партнеров – sakhalife.ru, tesserus.com.

Не упустите последний месяц 112 – театрального сезона – приходите в театр!