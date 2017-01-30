Репертуар Саха театра на февраль 2017

Литературный театр: от Алампа до Харысхала

3 февраля спектакль «Иирбит Ньукуус. Огого багарбыт» П.Ойунского, режиссёр Сергей Потапов, начало 18:00. +16

4 февраля спектакль «Манчаары» В. Никифорова, режиссёр Руслан Тараховский, начало 17:00; +12

5 февраля спектакль «Учуутал» В.Харысхал, режиссёр Руслан Тараховский, начало 17:00. +12

9 февраля спектакль «Сайсары күөлгэ түбэлтэ» (Случай на озере Сайсары) Е.Неймохов, режиссер Зоя Багынанова. Начало в 18-00. +18

10 февраля спектакль “Ааттаах поэт Арбита” А.Дойду. Режиссер Сергей Потапов. Начало в 18-00. +12

11 февраля спектакль “Бүгүн эбэтэр хаһан да” Д.Наумов, режиссер Андрей Борисов. Начало в 17-00. +12

12 февраля спектакль «Олох дьэбэрэтэ» Алампа, режиссер Ефим Степанов. Начало в 14-00. +12

16 февраля спектакль «Хара кыталык» И.Гоголев, режиссер Лена Иванова-Гримм. Начало в 18-00. +12

17 февраля «Лоокуут уонна Ньургуһун» Т.Сметанин. Режиссер Герасим Васильев. Начало в 18-00. +8

18 февраля «Сааскы кэм» Амма Аччыгыйа, режиссер Василий Фомин. Начало в 17-00. +12

Билеты продаются в кассах Саха театра, так же в кассах партнерской системы Тессерус (ГТОиБ, Филармония Якутии, ТРК Туймаада, гостиница Лена). Справки по тел: 34-13-31 (касса Саха театра). Так же можно купить билеты онлайн на сайте tesserus.com