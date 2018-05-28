Репертуар Саха академического театра им П. Ойунского

31 мая – спектакль «Альберти циркэтэ» (+12) (Цирк Альбертини) И. Бергман, режиссер Сергей Потапов, начало 18-00;

1 июня – премьера детского спектакля «Билбэччэй куннээх куоракка» Н. Носов, режиссер Павел Ченянов, начало 12-00 (в малом зале);

1 июня – спектакль «Хаарыан хампа куех кытылым» (+12) (Желанный голубой берег мой), Ч. Айтматов, режиссер Андрей Борисов, начало 18-00;

2 июня — премьера детского спектакля «Билбэччэй куннээх куоракка» Н. Носов, режиссер Павел Ченянов, начало 12-00 (в малом зале);

2 июня – спектакль «Телке» (12+) (Судьба) Н. Якутский, режиссер Руслан Тараховский, начало 17-00;

3 июня — премьера детского спектакля «Билбэччэй куннээх куоракка» Н. Носов, режиссер Павел Ченянов, начало 12-00 (в малом зале);

8 июня – спектакль «Хара кыталык» (12+) (Черный стерх) И. Гоголев, режиссер Лена Иванова – Гримм, начало 18-00;

9 июня – спектакль «Сааскы кэм» (12+) (Весення пора) А. Аччыгыйа, режиссер Василий Фомин, начало 17-00. Вырученные средства от спектакля будут переданы пострадавшим от наводнения в республике.

10 июня – спектакль «Манчаары» (12+)Кюлюмнюр, режиссер Руслан Тараховский, начало 17-00.

Все спектакли идут с синхронным переводом на русский язык.

Касса театра работает с 10:00 до 18:00. Телефон 34-13-31.

Онлайн билеты на сайтах sakhatheatre.ru, tesserus.com, ykt.ru.