Репертуар Саха академического театра им. П.А. Ойунского на июнь-июль

ЗАКРЫТИЕ 111-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
27 июня спектакль «Желанный голубой берег мой» Ч. Айтматов
Начало 18:00 стоимость билета 300-500 руб.
28 июня премьера «Ассоль. Алые паруса» П. Морозов
Начало 18:00 стоимость билета 300-500 руб.
29 июня спектакль «Хуннские повести» Н. Лугинов
Начало 18:00 стоимость билета 300-500 руб.
30 июня спектакль «Манчаары» В. Никифоров
Начало 18:00 стоимость билета 300-500 руб.
1 июля ПРЕМЬЕРА «Төлкө» Н. Якутский
Начало 17:00 стоимость билета 300-1000 руб.
2 июля ПРЕМЬЕРА «Төлкө» Н. Якутский
Начало 17:00 стоимость билета 300-1000 руб
4 июля спектакль «Мамаша Кураж и ее дети» Б. Брехт
Начало 18:00 стоимость билета 300-500 руб.
Все спектакли идут с синхронным переводом на русский язык.
Билеты продаются во всех театральных кассах города.
Касса театра работает с 10:00 до 18:00
А также можете приобрести билеты на сайте и на мобильном приложении Саха театра.