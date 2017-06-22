Репертуар Саха академического театра им. П.А. Ойунского на июнь-июль

ЗАКРЫТИЕ 111-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 27 июня спектакль «Желанный голубой берег мой» Ч. Айтматов

Начало 18:00 стоимость билета 300-500 руб. 28 июня премьера «Ассоль. Алые паруса» П. Морозов

Начало 18:00 стоимость билета 300-500 руб. 29 июня спектакль «Хуннские повести» Н. Лугинов

Начало 18:00 стоимость билета 300-500 руб. 30 июня спектакль «Манчаары» В. Никифоров

Начало 18:00 стоимость билета 300-500 руб. 1 июля ПРЕМЬЕРА «Төлкө» Н. Якутский

Начало 17:00 стоимость билета 300-1000 руб. 2 июля ПРЕМЬЕРА «Төлкө» Н. Якутский

Начало 17:00 стоимость билета 300-1000 руб 4 июля спектакль «Мамаша Кураж и ее дети» Б. Брехт

Начало 18:00 стоимость билета 300-500 руб. Все спектакли идут с синхронным переводом на русский язык.

Билеты продаются во всех театральных кассах города.

Касса театра работает с 10:00 до 18:00

А также можете приобрести билеты на сайте и на мобильном приложении Саха театра. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба театра.

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82