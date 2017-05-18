Репертуар кинозала «Республика»

Репертуар кинозала «Республика» 18 мая – 24 мая 10:00 Чужой: Завет Жанр: фантастика, триллер Продолжительность: 2 часа 05 мин Возрастные ограничения: 18+ 150 рублей \ 200 рублей* 12:20 Атын Олох Жанр: драма Продолжительность: 1 час 15 мин Возрастные ограничения: 12+ 150 рублей \ 200 рублей* 13:50 Маннайгы таптал Жанр: мелодрама Продолжительность: 1 час 10 мин. Возрастные ограничения: 12+ 200 рублей \ 250 рублей* 15:15 Чужой: Завет Жанр: фантастика, триллер Продолжительность: 2 часа 05 мин Возрастные ограничения: 18+ 200 рублей \ 250 рублей* 17:35 Чужой: Завет Жанр: фантастика, триллер Продолжительность: 2 часа 05 мин Возрастные ограничения: 18+ 250 рублей \ 300 рублей* 19:55 Чужой: Завет Жанр: фантастика, триллер Продолжительность: 2 часа 05 мин Возрастные ограничения: 18+ 250 рублей \ 300 рублей* 22:15 Чужой: Завет Жанр: фантастика, триллер Продолжительность: 2 часа 05 мин Возрастные ограничения: 18+ 200 рублей \ 250 рублей* * Цена билета в выходные и праздничные дни comments powered by HyperComments Источник: Кинозал «Республика».

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