Репертуар кинозала «Республика»
18 мая – 24 мая
|10:00
|Чужой: Завет
Жанр: фантастика, триллер
Продолжительность: 2 часа 05 мин
Возрастные ограничения: 18+
|150 рублей \ 200 рублей*
|12:20
|Атын Олох
Жанр: драма
Продолжительность: 1 час 15 мин
Возрастные ограничения: 12+
|150 рублей \ 200 рублей*
|13:50
|Маннайгы таптал
Жанр: мелодрама
Продолжительность: 1 час 10 мин.
Возрастные ограничения: 12+
|200 рублей \ 250 рублей*
|15:15
|Чужой: Завет
Жанр: фантастика, триллер
Продолжительность: 2 часа 05 мин
Возрастные ограничения: 18+
|200 рублей \ 250 рублей*
|17:35
|Чужой: Завет
Жанр: фантастика, триллер
Продолжительность: 2 часа 05 мин
Возрастные ограничения: 18+
|250 рублей \ 300 рублей*
|19:55
|Чужой: Завет
Жанр: фантастика, триллер
Продолжительность: 2 часа 05 мин
Возрастные ограничения: 18+
|250 рублей \ 300 рублей*
|22:15
|Чужой: Завет
Жанр: фантастика, триллер
Продолжительность: 2 часа 05 мин
Возрастные ограничения: 18+
|200 рублей \ 250 рублей*
- *Цена билета в выходные и праздничные дни
Источник: Кинозал «Республика».