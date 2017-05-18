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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.05.2017, 0:00
Культура & Образование
Репертуар кинозала «Республика»
17.05.2017, 23:42
Общество
В Якутске простились с известным ученым Александром Сафроновым  
17.05.2017, 23:34
Красота & Здоровье
Студенты СВФУ присоединятся к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
17.05.2017, 21:36
Культура & Образование
Алматинская Бизнес Ассоциация представила вниманию якутян проект Ustudy
17.05.2017, 20:38
Республика
Паводок – 2017: У поселка Кангалассы густой ледоход
17.05.2017, 20:38
Спорт
Анонс
Чемпионат по кросс-кантри велогонкам — в Якутске
17.05.2017, 20:30
Происшествия
Шестеро в лодке, не считая собаки
17.05.2017, 17:21
Красота & Здоровье
Позитив
Осилим новый рекорд Гиннеса!
17.05.2017, 17:13
Республика
По инициативе ОНФ в Якутии прошел рейд по убитым дорогам
17.05.2017, 16:55
Республика
Партийную акцию поддержали около шести тысяч якутян
17.05.2017, 16:51
Культура & Образование
Афиша
Аһымал кэнсиэргэ ыҥырыы
17.05.2017, 16:46
Экономика
Технопарк «Якутия» и АЭБ встретились с профессором MIT
17.05.2017, 16:38
Столица
По инициативе Якутской гордумы
17.05.2017, 16:32
Культура & Образование
С Днем рождения, родной театр!
17.05.2017, 16:26
Красота & Здоровье
Я Вам пишу… народный рейтинг
17.05.2017, 16:20
Республика
Кому не достался«дальневосточный» гектар? МИО Якутии готово к диалогу
17.05.2017, 16:13
Общество
Бывший военком будет командовать Якутским домом-интернатом!
17.05.2017, 15:17
Политика
В последний четверг мая парламентарии республики готовы вас принять!
17.05.2017, 15:10
Столица
Первый поток курсантов бесплатных компьютерных курсов получил сертификаты
17.05.2017, 15:05
Происшествия
Лишь арест имущества побудил гражданина оплатить «пьяный штраф»
17.05.2017, 14:57
Происшествия
11 руководителей учреждений здравоохранения привлечены к дисциплинарной ответственности
17.05.2017, 14:47
Политика
Предварительное голосование «Единой России» стало источником доверия избирателей к партии
17.05.2017, 14:41
Культура & Образование
Анонс
Мастер-класс «Поймай май!»
17.05.2017, 14:36
Столица
Год добра: прием заявок на фотоконкурс «Якутск глазами горожан» продолжается
17.05.2017, 14:32
Происшествия
В Минтруда и соцразвития республики выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии коррупции
17.05.2017, 13:07
Путешествия
Тур Люкс предлагает уникальные туры на космодром Байконур
17.05.2017, 13:04
Республика
Паводок – 2017: Ледоход дошел до Якутска
17.05.2017, 12:53
Культура & Образование
В Якутске состоится конкурс, посвященный юбилею легендарного баса Николая Баскарова
17.05.2017, 12:27
Экономика
Фонд капремонта проводит акцию по оплате взносов  без пени «Прощёные дни»
17.05.2017, 12:25
Экология
Экологи Якутии воспевают красоту природы  
17.05.2017, 12:06
Культура & Образование
В  Табаге проведен обучающий семинар по информационным технологиям
17.05.2017, 12:03
Экология
Мегино-Кангаласское лесничество увеличило количество патрулирований
17.05.2017, 11:38
Экономика
Виктор Федоров про «черное золото» Эльги, железную дорогу и хозяйское отношение
17.05.2017, 10:44
Происшествия
В Якутске студент на пару с гимназистом похитили велосипед, оставленный у подъезда дома 
17.05.2017, 10:35
Красота & Здоровье
На Рублевке установлена памятная доска заслуженному врачу Якутии
17.05.2017, 10:06
Финансы
Россельхозбанк погасил внешние займы на общую сумму 1,448 млрд долларов США
17.05.2017, 9:14
Культура & Образование
Идэбин сөбүлүүбүн, дуоһуйууну ылабын
17.05.2017, 9:09
Происшествия
В с. Майя сгорел гараж вместе с автобусом «ПАЗ»
17.05.2017, 8:40
Культура & Образование
Афиша
В Якутске открывается выставка  «Оҕуруо алыба – олоҕум аргыһа»
17.05.2017, 8:28
Столица
В Якутске соревновались служебные собаки Хельга, Ночка, Альфа и другие красавицы
17.05.2017, 8:12
Культура & Образование
Удивительная Якутия: Как очутился здесь человек?  Что могло завлечь его в могилу природы?
17.05.2017, 7:06
Политика
Сегодня день рождения министра, народного депутата и предпринимателя
16.05.2017, 21:34
Столица
Субботний объезд главы Якутска
16.05.2017, 21:06
Экономика
Тарасов назначен гендиректором авиакомпании «Полярные Авиалинии»
16.05.2017, 20:52
Республика
В Якутске во время ледохода возобновит рейсы вертолет МИ-8
16.05.2017, 20:30
Путешествия
Мальдивы с радостью примут вас в свои объятия
16.05.2017, 18:28
Политика
«Справедливая Россия» подвела социальные итоги года
16.05.2017, 18:24
Столица
 Год добра: «Миллион сердец»Детского (подросткового) центра
16.05.2017, 18:17
Политика
Эксклюзив
Глава Вилюйского улуса заявил о выходе из СР
16.05.2017, 18:10
Культура & Образование
Студенты СВФУ — призеры Всероссийской олимпиады по элементарной геометрии
16.05.2017, 17:47
Экономика
За 10 дней энергетики выявили хищений электроэнергии на 2,7 млн рублей
16.05.2017, 17:40
Культура & Образование
Афиша
Якутский музей им. Ем. Ярославского приглашает на «Ночь в музее»
16.05.2017, 17:29
Культура & Образование
Министр образования и науки РС(Я) встретился с ветеранами педагогического труда
16.05.2017, 17:09
Спорт
Сенсация
Изобретение специалистов СВФУ исключит фактор случайности в мас-рестлинге!
16.05.2017, 16:58
Культура & Образование
Афиша
1 июня — праздник в цирке! Приглашаем всех-всех-всех!
16.05.2017, 16:53
Культура & Образование
Анонс
#музейныйпикник14 и другие праздничные мероприятия к Международному дню музеев
16.05.2017, 16:29
Происшествия
Подробности по факту видео «Машина протаранила людей в Якутске»!
16.05.2017, 16:21
Столица
ОНФ в Якутии: проект «ЭкоСити» – начало генеральной уборки
16.05.2017, 16:12
Республика
«Якутскэнерго» прошло проверку МЧС
16.05.2017, 16:06
Экономика
🔴ВНИМАНИЕ! ИНСТАГРАМ КОНКУРС!!
16.05.2017, 15:58
Красота & Здоровье
Якутское реалити-шоу «7 дней и Новая Я»
16.05.2017, 15:48
Республика
Якутские энергетики завершили завоз топлива автозимником
16.05.2017, 15:36
Спорт
В Алдане открылся спортивный сезон по мотокроссу
16.05.2017, 15:13
Столица
В Якутске чествовали ветеранов военных действий и локальных войн
16.05.2017, 14:51
Происшествия
В центре Якутска машина влетела в толпу во время драки
16.05.2017, 13:55
Политика
Экстра
Назначен руководитель управления делами главы и правительства Якутии
16.05.2017, 13:26
Столица
Год добра: счастливая семья – счастливый город Якутск
16.05.2017, 12:28
Происшествия
В Жиганском районе главы привлечены к ответственности 
16.05.2017, 12:24
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Якутия вошла в ТОП-15 российских регионов, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций
16.05.2017, 11:52
Экономика
Алмазэргиэнбанк: Проездные билеты теперь и в Нерюнгри
16.05.2017, 11:47
Экономика
19 мая в Якутске пройдет мини-ярмарка вакансий с участием работодателей
16.05.2017, 11:43
Культура & Образование
Якутский музей приглашает на шоу-программу «Ночь в музее»
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Культура & Образование
18 мая 2017, 0:00
78

Репертуар кинозала «Республика»

Репертуар кинозала «Республика»  

18 мая – 24 мая

10:00 Чужой: Завет

Жанр: фантастика, триллер

Продолжительность: 2 часа 05 мин

Возрастные ограничения: 18+

 150 рублей \ 200 рублей*
12:20 Атын Олох

Жанр: драма

Продолжительность: 1 час 15 мин

Возрастные ограничения: 12+

 150 рублей \ 200 рублей*
13:50 Маннайгы таптал

Жанр: мелодрама

Продолжительность: 1 час 10 мин.

Возрастные ограничения: 12+

 200 рублей \ 250 рублей*
15:15 Чужой: Завет

Жанр: фантастика, триллер

Продолжительность: 2 часа 05 мин

Возрастные ограничения: 18+

 200 рублей \ 250 рублей*
17:35 Чужой: Завет

Жанр: фантастика, триллер

Продолжительность: 2 часа 05 мин

Возрастные ограничения: 18+

 250 рублей \ 300 рублей*

 
19:55 Чужой: Завет

Жанр: фантастика, триллер

Продолжительность: 2 часа 05 мин

Возрастные ограничения: 18+

 250 рублей \ 300 рублей*
22:15 Чужой: Завет

Жанр: фантастика, триллер

Продолжительность: 2 часа 05 мин

Возрастные ограничения: 18+

 200 рублей \ 250 рублей*

 

  • *Цена билета в выходные и праздничные дни
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Источник: Кинозал «Республика».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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