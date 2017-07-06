Ремонт улицы Петра Алексеева завершится в августе 

Ремонт улично-дорожной сети идет полным ходом, в этом году планируется отремонтировать 11,5 км столичных дорог. На сегодня работы уже завершены на улицах Чернышевского, Хабарова и на подъездной дороге до Национального центра медицины. На некоторых участках они совмещены с заменой инженерных сетей. Так, на улице Петра Алексеева реконструируется участок от ул.Лермонтова до ул. Пирогова. Заменены газовые трубы, у которых истек срок эксплуатации.

«Самой тяжелой была прокладка новых газопроводов на водоотводном канале. Пришлось скачивать много воды, почва здесь весьма зыбкая, работали на глубине более 5 метров. Также сложность представляли инженерно-коммуникационные сети. Приходилось копать вручную, чтобы не повредить трубопроводы и кабели. Сразу после прокладки и проверки надзорных органов, согласно проекту новые трубы закапываются, делается утрамбовка почвы, затем укрывается щебенкой», — сообщали ранее работники ОАО «Сахатранснефтегаз».

Протяженность ремонтируемого участка на ул. Петра Алексеева составляет 540 метров. Здесь трудятся 25 человек и 9 единиц спецтехники: асфальтоукладчик, грейдер, 3 катка, 2 самосвала, компрессор, фреза и экскаватор.

«Работы идут с опережением графика. На днях планируется асфальтирование проезжей части, параллельно идут работы по устройству пешеходных тротуаров и водоотводных лотков. Уже в августе планируем сдать объект», — проинформировала специалист МКУ «Главстрой» Варвара Андреева.