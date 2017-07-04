Ремонт улицы Кальвица в Якутске завершится осенью

В Якутске продолжается ремонт улично-дорожной сети. На сегодняшний день работы завершены на улицах Чернышевского, Хабарова и на подъездной дороге до Национального центра медицины. Новый асфальт также появится на улицах Кальвица, Кулаковского, Чиряева, Петра Алексеева, Жорницкого, Ломоносова. В скором времени начнется капитальная реконструкция Объездного шоссе.

Основным подрядчиком выступает компания «ДОРИСС», которая работает в Якутске с 2011 года. Ремонт улицы Кальвица на участке от улицы Дзержинского до улицы Жорницкого идет согласно плану. Здесь трудятся 30 человек, свыше 10 единиц техники, в том числе асфальтоукладчики, катки, грейдера и самосвалы.

О ходе реконструкции рассказал прораб «ДОРИСС» Петр Антипов: «На данном этапе мы укладываем асфальто-бетонную смесь на участке от улицы Свердлова до улицы Халтурина, делаем выравнивающий слой. Смонтировали опоры наружного освещения, сделали бордюры, сейчас кладем тротуарную плитку. Водоотведение будет обеспечено за счет наклонов и сточных труб. Ремонт на участке от улицы Халтурина до улицы Дзержинского начнется, когда АО «Сахатранснефтегаз» установит там новый газопровод».

По информации Управления дорог Окружной администрации города Якутска, ремонт улицы Кальвица завершится осенью. «На участке улицы Жорницкого до улицы Дзержинского ремонтные работы завершатся в октябре. В следующем году реконструкция продолжится на участке от улицы Дзержинского до улицы Губина. Также в этом году на пересечении улиц Кальвица, Жорницкого и Пирогова появится современная транспортная развязка», — рассказывает начальник Управления дорог Валерий Домотов.

Отметим, что общая протяженность дорог Якутска составляет 482 км. За последние пять лет из них отремонтировано 72,5 километров, а это – 76 участков 56 улиц. В этом году ремонтируется 11,5 км столичных дорог.