АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
21
Легкий дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.97
 67.20
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.07.2017, 9:42
Республика
В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации в лесах
04.07.2017, 9:38
Путешествия
Туристам на заметку
04.07.2017, 9:29
Происшествия
150 человек в Якутии укусили клещи
04.07.2017, 9:20
Происшествия
За последние два дня утонули трое детей
04.07.2017, 9:00
Спорт
«Тур де Хангаласс»: от Орла до Еланки
04.07.2017, 8:34
Столица
Анонс
Синоптики прогнозируют порывы ветра при грозе в Якутске
04.07.2017, 8:25
Культура & Образование
СВФУ отправляется в экспедицию по следам Обручева
04.07.2017, 8:21
Столица
Ремонт улицы Кальвица в Якутске завершится осенью
04.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 4 июля 2017 г.
04.07.2017, 0:44
Общество
Эксклюзив
Якутский американец: Страна больших возможностей – это… Россия!
04.07.2017, 0:35
Общество
Сегодня день рождения депутатов и примадонны
03.07.2017, 22:50
Политика
Накануне сессии Егор Борисов встретился с руководством Ил Тумэна
03.07.2017, 22:08
Желток
Фотофакт
Депутаты отдохнули на Буотаме: лапта, купание и танцы до утра!
03.07.2017, 21:16
Происшествия
Экстра
В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации
03.07.2017, 21:13
Культура & Образование
Анонс
XV республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа & Образовательская марка»
03.07.2017, 19:24
Культура & Образование
Внимание абитуриентам Якутской ГСХА
03.07.2017, 19:23
Республика
Анонс
В Якутии пройдёт международный конкурс «Лучший машинист тепловоза»
03.07.2017, 19:19
Происшествия
Скандал
Власти проверяют сообщение о нефтяной пленке в реке Нюя
03.07.2017, 18:15
Спорт
«Изюминкой Игр Манчаары-2017 станет борьба хапсагай»  
03.07.2017, 18:00
Столица
Молодежь Мархи привела в порядок детскую площадку
03.07.2017, 17:56
Культура & Образование
Сунтарский олонхосут выиграл жеребенка на Ысыахе молодежи
03.07.2017, 17:36
Столица
Оповещение о плановом ограничении электроснабжения на завтра, 4 июля
03.07.2017, 17:30
Столица
В Якутске ожидаются порывы ветра
03.07.2017, 17:27
Культура & Образование
В Якутске состоится презентация работ стрит-арт художника Александры Скипы
03.07.2017, 17:20
Столица
В Якутске — Неделя бытового обслуживания
03.07.2017, 17:14
Желток
Алроса отметила ысыах в Геленджике
03.07.2017, 17:05
Республика
Утверждён новый порядок предоставления субсидий на создание бизнес-инкубаторов
03.07.2017, 16:35
Столица
Во Дворце детства откроется школьный технопарк
03.07.2017, 16:34
Происшествия
Репортаж
Большая вода реки Алазеи не хочет оставлять подтопленные села Сватай и Аргахтах
03.07.2017, 16:25
Культура & Образование
В Музее музыки и фольклора открылась выставка, посвященная Христофору Максимову
03.07.2017, 16:21
Республика
Резонанс
Глава Вилюйского улуса объяснил, почему рухнула трибуна у Аал Луук Мас
03.07.2017, 16:15
Происшествия
Ссора между мужчиной и женщиной закончилась убийством
03.07.2017, 15:59
Политика
Якутяне поддержали законопроект о долевом строительстве
03.07.2017, 15:55
Республика
Работа для школьника
03.07.2017, 15:52
Финансы
Резонанс
Михаил Мярикянов заключен под стражу
03.07.2017, 15:45
Республика
Особый противопожарный режим действует уже в 19 районах
03.07.2017, 15:35
Столица
Улицы Жорницкого и Петра Алексеева вскоре будут открыты для проезда
03.07.2017, 15:16
Красота & Здоровье
В магазине “Камелек” прошел мастер класс по food-фото
03.07.2017, 15:09
Столица
Айсен Николаев встретился с жителями микрорайона Марха
03.07.2017, 14:46
Культура & Образование
«Мир Саха» в Хабаровске
03.07.2017, 14:28
Культура & Образование
Завершился фестиваль, принявший 150 музыкантов из Кореи, Канады и России
03.07.2017, 14:15
Общество
2,6 млрд рублей сэкономит малый бизнес на снижении энерготарифов
03.07.2017, 14:11
Путешествия
Отель Aquafantasy Aquapark & Spa 5*: Райское местечко для детей в Турции
03.07.2017, 14:09
Столица
В 203 микрорайоне дан старт строительству пяти социальных объектов
03.07.2017, 14:03
Культура & Образование
Афиша
Скоро в Якутске: INSTA-VINE FEST
03.07.2017, 14:00
Экология
30 мешков мусора убрали с берегов Лены ко Дню реки
03.07.2017, 13:21
Республика
Якутгидромет назвал причину урагана в Нижнем Бестяхе
03.07.2017, 13:08
Культура & Образование
Для желающих послушать концерт «Эпосы народов мира» будут организованы автобусы
03.07.2017, 12:55
Финансы
РСХБ признан одним из самых надежных банков
03.07.2017, 12:50
Культура & Образование
Названы победители конкурса «Скрипка Севера»
03.07.2017, 12:42
Общество
До начала Форума «Profstart» осталось 4 дня
03.07.2017, 12:13
Происшествия
Видео
Резонанс
Мужчина ответит за публичное избиение женщины
03.07.2017, 12:02
Происшествия
Деньги в тумбочке, или осторожный грабитель
03.07.2017, 11:56
Политика
Отставка
03.07.2017, 11:35
Политика
Новый пост Дмитрия Махарова
03.07.2017, 11:18
Общество
Резонанс
Курортный сбор снизит привлекательность Якутии
03.07.2017, 11:10
Столица
Вышла азбука для потребителей ЖКХ
03.07.2017, 11:05
Столица
Как прошел в Мархе Единый информационный день
03.07.2017, 11:01
Происшествия
Почти по Гоголю: директор получала зарплату за «мертвых душ»
03.07.2017, 10:44
Происшествия
Прописка взамен ремонта
03.07.2017, 10:35
Спорт
Абсолютная победа Рустама Ксенофонтова. В четвертый раз
03.07.2017, 10:21
Происшествия
Лесной пожар, угрожавший селу Модут, возник из-за поджога избушки
03.07.2017, 10:15
Столица
Айсен Николаев встретился с золотыми медалистами  
03.07.2017, 9:54
Политика
Экоурок от депутата и министра
03.07.2017, 9:41
Культура & Образование
Дневники Международной исследовательской школы – 2017
03.07.2017, 9:35
Общество
Сегодня день рождения руководителя и бизнес-вумэн
03.07.2017, 9:33
Республика
Форум учителей музыки и ИЗО: подготовка продолжается
03.07.2017, 9:20
Столица
Роспотребнадзор: воздух в норме
03.07.2017, 9:14
Экономика
Новый конкурс от «ЧИРиКо»: Почему я люблю Индигирку
03.07.2017, 9:01
Культура & Образование
«След, оставленный на земле»: Выставка отца и сына Куприяновых откроется в Якутске
03.07.2017, 8:28
Происшествия
В Кобяйском улусе произошел пожар
03.07.2017, 8:03
Столица
3 июля ожидаются плановые ограничения электроснабжения
Архив новостей
Столица
4 июля 2017, 8:21
92

Ремонт улицы Кальвица в Якутске завершится осенью

В Якутске продолжается ремонт улично-дорожной сети. На сегодняшний день работы завершены на улицах Чернышевского, Хабарова и на подъездной дороге до Национального центра медицины. Новый асфальт также появится на улицах Кальвица, Кулаковского, Чиряева, Петра Алексеева, Жорницкого, Ломоносова. В скором времени начнется капитальная реконструкция Объездного шоссе.

Основным подрядчиком выступает компания «ДОРИСС», которая работает в Якутске с 2011 года. Ремонт улицы Кальвица на участке от улицы Дзержинского до улицы Жорницкого идет согласно плану. Здесь трудятся 30 человек, свыше 10 единиц техники, в том числе асфальтоукладчики, катки, грейдера и самосвалы.

О ходе реконструкции рассказал прораб «ДОРИСС» Петр Антипов: «На данном этапе мы укладываем асфальто-бетонную смесь на участке от улицы Свердлова до улицы Халтурина, делаем выравнивающий слой. Смонтировали опоры наружного освещения, сделали бордюры, сейчас кладем тротуарную плитку. Водоотведение будет обеспечено за счет наклонов и сточных труб. Ремонт на участке от улицы Халтурина до улицы Дзержинского начнется, когда АО «Сахатранснефтегаз» установит там новый газопровод».

По информации Управления дорог Окружной администрации города Якутска, ремонт улицы Кальвица завершится осенью. «На участке улицы Жорницкого до улицы Дзержинского ремонтные работы завершатся в октябре. В следующем году реконструкция продолжится на участке от улицы Дзержинского до улицы Губина. Также в этом году на пересечении улиц Кальвица, Жорницкого и Пирогова появится современная транспортная развязка», — рассказывает начальник Управления дорог Валерий Домотов.

Отметим, что общая протяженность дорог Якутска составляет 482 км. За последние пять лет из них отремонтировано 72,5 километров, а это – 76 участков 56 улиц. В этом году ремонтируется 11,5 км столичных дорог.

comments powered by HyperComments
Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
29.06.2017, 14:41
Политика
Эксклюзив
Официально: Почему Егор Борисов не поехал нынче на Ысыах Олонхо
28.06.2017, 23:30
Желток
Фотофакт
Позитив
Ысыах Олонхо 2017: в чем были ВИП-ы Якутии
28.06.2017, 9:38
Происшествия
В центре Якутска незаконно построен многоэтажный дом на деньги граждан
30.06.2017, 12:29
Происшествия
SOS
Во Владивостоке пропали мать и дочь из Якутии
29.06.2017, 13:46
Республика
Эксклюзив
Ил Дархан проигнорировал Ысыах Олонхо в Вилюйске
02.07.2017, 14:00
Столица
Видео
Эксклюзив
Шторм в Якутске
02.07.2017, 16:34
Происшествия
Фотофакт
Эксклюзив
Шторм и буря в заречных улусах — фотографии разрушений
29.06.2017, 15:00
Политика
Генпрокуратура и Минвостокразвития РФ раскритиковали Якутию
01.07.2017, 13:30
Путешествия
Самолет рейса Москва-Якутск совершил вынужденную посадку
02.07.2017, 10:12
Происшествия
Фотофакт
Скандал
Рухнула трибуна Аал Луук Мас Ысыаха Олонхо 2017
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Политика
03.07.2017

Накануне сессии Егор Борисов встретился с руководством Ил Тумэна

Фотофакт
Желток
03.07.2017

Депутаты отдохнули на Буотаме: лапта, купание и танцы до утра!

Экстра
Происшествия
03.07.2017

В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации

Анонс
Республика
03.07.2017

В Якутии пройдёт международный конкурс «Лучший машинист тепловоза»

Резонанс
Республика
03.07.2017

Глава Вилюйского улуса объяснил, почему рухнула трибуна у Аал Луук Мас

Резонанс
Финансы
03.07.2017

Михаил Мярикянов заключен под стражу

Путешествия
03.07.2017

Отель Aquafantasy Aquapark & Spa 5*: Райское местечко для детей в Турции

Афиша
Культура & Образование
03.07.2017

Скоро в Якутске: INSTA-VINE FEST