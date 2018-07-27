Ремонт улицы Автодорожная завершится к концу августа

Ремонтные работы на улице Автодорожная в Якутске завершатся к концу августа 2018 года, заявили в пятницу в пресс-службе Окружной администрации.

«Устройство четвертой полосы улицы Автодорожная, затянувшееся из-за работ по переносу магистральной канализации, планируется завершить к концу августа», — отмечается в сообщении.

Ремонт Хатын-Юряхское шоссе от Окружного шоссе до улицы Курнатовского идет по графику, указали в мэрии. Асфальтирование завершится к середине сентября 2018 года; остальные работы, в том числе тротуары, освещение — до конца октября.