Ремонт улицы Автодорожная завершится к концу августа

Ремонтные работы на улице Автодорожная в Якутске завершатся к концу августа 2018 года, заявили в пятницу в пресс-службе Окружной администрации.
«Устройство четвертой полосы улицы Автодорожная, затянувшееся из-за работ по переносу магистральной канализации, планируется завершить к концу августа», — отмечается в сообщении.
Ремонт Хатын-Юряхское шоссе от Окружного шоссе до улицы Курнатовского идет по графику, указали в мэрии. Асфальтирование завершится к середине сентября 2018 года; остальные работы, в том числе тротуары, освещение — до конца октября.
Источник: http://news.ykt.ru/article/75455
Скорее парни скорее, народ устал от заторов
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