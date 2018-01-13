Религия Аар Айыы о Таҥха: Берегите себя и близких — не вступайте в связь с низшими астралами

Түҥкэлийэн-таҥхалыйан ханна тиийэбит?

Сыыр анныгар дуо?

К. Д. Уткин

В эти дни во многих средствах массовой информации читаем приглашения на организованные массовые мероприятия называемыми «Таҥха», где посетителям предлагают узнать свою судьбу в таких местах Якутска как Дом Арчы, центр нематериального культурного наследия Дома дружбы народов им. А. Е.Кулаковского и других. В этих приглашениях написано, что в данное время из водоемов выходят водные существа сюллюкюны (водяные) и что можно узнать многое из их подсказок, те. предлагают населению войти в связь с низшими астралами.

Гадания на святки — древняя языческая традиция славянских народов, которая до сих пор пользуется большой популярностью среди молодых девушек. Ведь они могут узнать самый волнующий вопрос, погадать на суженого, несмотря на запреты старших и религии.

Время с Рождественского сочельника по Крещение считается пограничным периодом, когда святочная нечисть особенно сильна.

Шуликуны (шиликуны, шулюкуны, шликуны) — сезонные демоны. Шуликуны, связанные со стихией воды и огня, появляются в Сочельник и уходят назад под воду на Крещение. По некоторым представлениям шуликунами становятся проклятые или погубленные матерями младенцы.

Для гадания особое внимание отводилось выбору места, которое обязательно должно было считаться «нечистым». Подходил какой-нибудь заброшенный старый дом, подвал или чердак, перекресток. Особо смелые отваживались гадать даже на кладбище, ведь ценными считались именно места на стыке двух миров — пограничные места.

Все религии выступают против гаданий и предсказаний с помощью низших астралов, особенно против массовых.



Недаром признанный народом культуролог, профессор, доктор философских наук Ксенофонт Дмитриевич УТКИН писал:

«Түҥкэлийэн-таҥхалыйан ханна тиийэбит? Сыыр анныгар дуо?»

Религия Аар Айыы также выступает против массовых мероприятий “Танха”. Айыы шаман Владир Алексеевич КОНДАКОВ предупреждал население о негативных последствиях этих мероприятий. Цитаты из книги «Аар Айыы итэ5элэ», часть 1, 2003 г.

— Бараһыайданы, таҥхаланыы хаһан да Сырдык итэҕэлтэн кэлбэтэҕэ. Оттон өлбүт дьон үөрдэрин ыҥырыы кими баҕарар “анараа дойду” дьайдаах эйгэтигэр киллэрэрэ чуолкай.

— Спиритизм — таҥхалааһын биир улахан куттала диэн дьону маассабай ииримтийиигэ — маассабай психозка киллэриэн сөп. Бу мантан ордук оҕолору харыстыахха наада.

— Биллэн турар, спиритизм Россияҕа сокуонунан чуолкай бобуута суох. Онон ким баҕалаах дьиэлэригэр ыҥырсан, чааһынай бэрээдэгинэн таҥхалыан сөп. Оттон Дьокуускай куорат бөдөҥ культурнай кииннэрин онно туһаныы олус сүөргү. Хайа да государствоҕа итинник баара биллибэт. Маннык суолунан салгыы баран истэхпитинэ, сотору улахан театрдарбыт, бөдөҥ административнай дьилэрбит таҥхалыыр миэстэлэргэ кубулуйуохтарын сөп. Оттон олустаныы, наһаа түһүү хаһан баҕарар кутталлаах.

-Таҥхалааһын көр-нар, оонньуу- күлүү буолбатах. Бу дьиҥнээх абааһы оонньуулара буолаллар. Таҥхалааһын киһиэхэ туох да үөрүүнү- көтүүнү аҕалбат, үчүгэйгэ иппэт. Төһө кыалларынан оҕолору бу эйгэттэн тэйиччи, ыраах тутуохха наада. Аан дойду үрдүнэн религиялар, уопсай культура бу көстүүнү утары охсуһа турдахтарына, спиритизмы- таҥхалааһыны республика бөдөҥ культурнай түмсүүлэригэр кубулутумуоҕуҥ.

Берегите себя и своих близких не вступайте в связь с низшими астралами невидимого мира. Обращайтесь только к Светлым Божественным силам Аар Айыы.



Алгыс В. А. Кондакова

— Үрүҥ Күммүт

Үөһэ ойон,

Үрүҥ Аар Тойон

Үтүө хараҕынан көрөн,

Күн Күбэй Хотун көмөтө тиийэн,

Одун Хаан оҥоһуута буолан,

Чыҥыс Хаан ыйаҕа дэнэн,

Дьылҕа Тойон дьылҕалааһынынан,

Дьурантаайыы Суруксут суруйуутунан,

Саҥа дьылҕа арыллан

Саха дьонун Саргыта салаллан,

Аар Айыы итэҕэлэ төннөн,

Айыым дьоно үксээн,

Айыы Сарыалынан бүрүллэн,

Аламай маҥан халлаан,

Арылыччы арыллан

Орто Дойдум дьонугар

Олох тупсарын туһугар

Олохтоох оҥоһуу оҥоһуллан,

Ороһуйбут Ийэ Айылҕам

Олус күүскэ чэгиэрэн,

Оҥоһуу хаан тубустаҕа буоллун!

Сүҥ Дьааһын Тойон

Сүдү уотунан араҥаччылаатын!

Улуу Хотой Айыы

Улаханнык көмүскээтин!

Күрүө Дьөһөгөй Тойон,

Ала Мылахсын Хотун

Арыынан-сыанан аллар

Алгыстара кэллин!

Ахтар Айыыһыыт,

Эдьэҥ Иэйэхсит

Абыраллаах Иэйиилэрэ

Айыым дьонун үксэттин,

Айхал-мичил! Уруй-тускул!

Домм! Домм! Домм!

