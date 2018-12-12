Ректор ЯГСХА поздравляет с Днем Конституции

Уважаемые коллеги, студенты, друзья! Поздравляю вас с особым государственным праздником, с Днем Конституции Российской Федерации, с ее 25-летним юбилеем!

Конституция во все времена была олицетворением развитой государственности, гражданственности, демократических прав и свобод человека. Она гарантирует нам множество прав и свобод, включая право на образование. Благодаря этому праву тысячи молодых людей ежегодно поступают в разные вузы страны, включая нашу академию, и тысячи выпускаются из вузов, получая возможность реализоваться в профессии, обеспечивать свои семьи, развивать свои возможности.

Нам нужно учиться бережному отношению к своей Конституции, и помнить, что долг каждого из нас состоит в уважении к основному закону нашей Родины, соблюдении правил, понимании ответственности перед страной, в которой мы живем.

Желаю всем нам в стремительном течении жизни сохранить главные человеческие ценности: мир, добро, взаимопонимание. Успехов вам в труде, новых достижений, бодрости духа и уверенности в будущем!

Ректор Якутской ГСХА, Народный депутат РС(Я) Иван Слепцов