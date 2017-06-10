Ректор СВФУ внесла ряд предложений в Госдуме

С докладом о перспективах и проблемах подготовки в Северо-Восточном федеральном университете научно-педагогических кадров из числа коренных малочисленных народов Севера выступила ректор СВФУ Евгения Михайлова на очередном заседании рабочей группы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и министерства образования и науки России.

Ректор СВФУ Евгения Михайлова предложила создать в Якутии координационный центр, регулирующий обеспечение учебных заведений учебниками по языкам народов Севера, подчеркнув особую остроту этой межрегиональной проблемы. Ранее работа по изданию учебных пособий проводилась на базе филиала издательства «Просвещение» в Санкт-Петербурге, но с закрытием филиала авторские коллективы распались, и выпуск учебников с грифом министерства образования прекратился. «Причиной тому является отсутствие центра, аккумулирующего издательскую деятельность по языкам КМНС», – отметила Евгения Михайлова.

Ректор СВФУ внесла предложение обновить разработанные в 70-80-х годах учебники по эвенкийскому, эвенскому и юкагирскому языкам в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. «Для обучающихся школ с якутским или русским языком обучения, не владеющих родными языками, нужно разработать современные учебно-методические пособия в соответствии с ФГОС НОО», – подчеркнула она.

Руководитель вуза также выступила с предложением, касающимся проблем и перспектив подготовки научно-педагогических кадров из числа коренных малочисленных народов Севера в СВФУ. «На базе филологического факультета и Педагогического института СВФУ необходимо внедрить подготовку кадров из числа КМНС по направлению подготовки «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки – «русский язык» и «родной язык», включая эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский и долганский – в полном соответствии с ФГОС», – заявила ректор.

Прозвучали также предложения о создании на базе Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ факультета народов Севера, реализации направления педагогического образования по родному языку и иностранному, лаборатории по художественным промыслам и декоративно-прикладному искусству северных народов и организации курсов повышения квалификации учителей родного языка народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Добавим, что в данное время в университете имени М.К. Аммосова из числа коренных малочисленных народов Севера обучаются 439 студентов, которые готовятся стать инженерами, педагогами, врачами, биологами, изучают культуру и историю региона.

https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=75596