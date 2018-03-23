И.о. ректора СВФУ рассказала о пришельцах и «колыбели зла»

О том, какие последствия могут ожидать Якутию после президентских выборов, на которых республика показала наименьший процент голосов за действующего главу государства, газете «Якутия» рассказала ректор Северо-Восточного федерального университета Евгения Михайлова. По её мнению, итоги выборов куда более позитивные, чем успели обрисовать некоторые якутские СМИ.

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— Вы говорили недавно о каких-то «пришельцах», которые атаковали Якутию 18 марта, можете подробнее рассказать об этом?

— Конечно, надо ЦИК разобраться с теми, кто открепился у себя дома и приписался в Якутии, но не приехал голосовать, тем самым снизил процент явки избирателей. У меня даже списки есть некоторых. Что, например, планировала 18 марта посетить 83-летняя Елена Ивановна П. из Санкт-Петербурга в маленьком селе Дёску Абыйского улуса? Или Хасан Ареланович З. из Карачаево-Черкесии, который местом голосования 18 марта выбрал село Сыаганнах Абыйского улуса и не приехал, в связи с чем в улусе упал процент явки. В селе Дойду Мегино-Кангаласского улуса всего 103 избирателя, к ним приписана, как избиратель из Санкт-Петербурга Волкова Д.А., 1991 года рождения, которую в селе никто не знает, никто не видел, никто не приглашал. По какой-то причине Волкова не приехала, ничего не сообщила и с учёта не снялась. Процент явки в селе стал 99%, хотя все настоящие жители пришли и все проголосовали. И ко мне, как к народному депутату республики, обращаются главы с просьбой об изъятии из списков избирателей фамилий таких лиц, которые не приехали голосовать. Может, они в Санкт-Петербурге проголосовали? Думаю, ЦИК Якутии уже занимается. В студгородке прикрепилось более 450 избирателей из разных мест, в том числе из улусов, вот они-то и дали, думаю, голоса за других кандидатов. Не хочется думать о плохом, но, например, неужели штаб Павла Грудинина мог позволить такое – привезти из улусов голосующих за него и тем самым добиться показателя «За Грудинина» и в городе Якутске? Говорят, только из Усть-Алданского улуса в Якутск приехали голосовать 1,5 тыс. устьалданцев. Память услужливо подсказывает и напоминает мне о предвыборных днях, о «деятельности» за Грудинина программных роботов, ботов, лайкающих и накручивающих голоса, фальшивые и взломанные аккаунты… К сожалению, разных технологий предостаточно. Отчасти выборы влияют на рост конфликтов, охаивание кандидатов, демонстрацию несдержанности и бескультурья. Надо на законодательном уровне запретить конкурентам говорить что-либо о других, пусть говорят только про себя, их агитаторы только про своего кандидата, его программу. Когда-то и у нас будет культурное цивилизованное общество. Мы, взрослые, какой пример подаем молодёжи? И сейчас, после выборов, что за публикации о каких-то репрессиях, последствиях? Зачем? Да и Вы задаёте такие вопросы, что так и хочется спросить – Вы каких последствий ждёте? К сожалению, Whatsapp становится колыбелью зла. Надо прекратить распространять зло, неправду, ложь.

Так и хочется сказать, что за безответственные, а может, и пустоголовые люди появились? Видимо, скоро пустая голова станет более частым явлением, чем пустой кошелёк? Ведь зло – это не сила, а состояние. Состояние неразвитости. Неужели непонятно тем, кто причиняет боль другому, что он сам скоро будет пожинать посеянное им зло?

Нам надо всегда оставаться людьми. И если кто-то теперь после выборов раздражается, всех и вся осуждает, беспочвенно критикует или жалуется на что-то, проявляет беспокойство без причин – это всё признаки, указывающие на болезненное состояние психики, надо помочь человеку поправить здоровье.

К сожалению, в мире, да и рядом с нами много горя, страданий, бед, поэтому мы должны помогать друг другу, делиться, не оставлять людей одних с проблемами. Наши вера, сочувствие, сострадание, поддержка друг друга, любовь и уважение крайне необходимы нам самим в первую очередь. Есть, думаю, потребность в хорошем настроении и оптимизме, мы же чувствуем, их не хватает. Не хватает всем независимо от возраста, пола или должности.

Думаете, поддержали Владимира Путина 18 марта и дальше можно отдохнуть и только своими делами заниматься? Наоборот, нам надо стать еще более смелыми в замыслах и делах, еще больше ответственными, инициативными, более эффективными, образованными. Мы должны стать сильнее, сплотиться и работать, как одна команда! И не отставать от своих лидеров, а быть рядом!