Рекорд Гиннесса «Туймаада Утума» — «Наследие Туймаады»

24 июня, в 15.00 в местности Yс Хатыҥ, в первый день национального праздника «Ысыах Туймаады-2017» состоится установление Рекорда Гиннесса «Туймаада Утума» — «Наследие Туймаады» по самому большому количеству людей в якутской национальной одежде.

Сбор участников Рекорда на огороженную площадку начинается с 14.00 часов через 7 специально оборудованных входов. У каждого входа будут дежурить два волонтера-счетчика, которые будут вести учет участников, а также эксперты, которые будут оценивать костюмы.

Всем участникам Рекорда Гиннесса выдаются сертификаты.

Сбор участников завершается в 14 час 55 мин.

Ровно в 15.00 час начнется само установление рекорда, в программе которого выступление детских ансамблей, дефиле в якутских национальных костюмах и обряд Алгыс. После завершения обрядового действия и объявления результатов рекорда, будет проведен массовый Осуохай.

Требования к участникам рекорда:

Женский костюм должен состоять из традиционного или стилизованного платья-халадай, не забываем одеть якутское пальто или жилет (хаhыаччык), якутские украшение (илин кэбиhэр и/или бастыҥа) приветствуется наличие головных уборов, национальной обуви и соответствующих атрибутов.

Мужской костюм должен состоять из рубахи либо камзола с ремнем/кушаком, приветствуется наличие головных уборов, национальной обуви и соответствующих атрибутов.

Детский костюм может быть выполнен как в традиционном стиле, так и в стилизованном.

Приветствуется современная молодежная одежда, наличие махалок-дэйбиир.

Дорогие горожане и гости столицы, просим принять активное участие!