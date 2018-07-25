Реконструкция ВПП аэропорта Якутска стала причиной задержки багажа — АК «Якутия»

Реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Якутска стала причиной задержки багажа пассажиров, прилетевших из Красноярска в Якутск вчера, 24 июля. Как сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-службе авиакомпании «Якутия», подобное может произойти в аэропорту Чульмана Нерюнгринского района также из-за реконструкции ВПП.

«Ограничение коснулось пассажиров рейса №442, выполнявшего рейс 24 июля по маршруту Красноярск – Якутск. Решением экипажа из-за предельной коммерческой загрузки часть багажа была снята», — сообщили в авиакомпании и добавили, что оставшаяся часть багажа будет доставлена в аэропорт назначения 26 июля рейсом №532 Красноярск — Нерюнгри — Якутск.

Кроме того, случаи задержки могут повториться и в Якутске, и в Чульмане.

«Авиакомпания «Якутия» информирует пассажиров рейсов центральных маршрутов, прилетающих в аэропорты Якутска и Чульмана о возможных неудобствах, связанных с поздней доставкой багажа», — сообщили в авиакомпании.

Реконструкция ВПП предполагает сокращение длины взлетно-посадочных полос, что непосредственно влияет на предельную коммерческую загрузку воздушных судов, в том числе багажа и груза.

Ограничение максимально допустимой взлетной и посадочной массы касается воздушных судов типа Boeing и Sukhoi Superjet 100.

«Такие меры направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности полетов, что является безусловным приоритетом в авиакомпании», — объяснили в пресс-службе.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Якутска» начата в мае этого года. Она продлится до 2020 года и пройдет в три этапа. На данный момент длина взлетно-посадочной полосы составляет 2248,53 метров.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что ремонт ВПП аэропорта Якутска является вынужденной мерой. Генеральный директор аэропорта Николай Местников сообщил 26 марта в ходе пресс-завтрака, что ремонт должен быть сделан сейчас, либо последующий срок строительных работ может продлиться до пяти лет.