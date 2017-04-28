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Реконструкции газопроводов по ул. Алексеева мешает зыбкость почвы

 «Сахатранснефтегаз»: ведем работу по реконструкции газопроводов на ул. Петра Алексеева
Как вы знаете, на улице Петра Алексеева идет активная работа по реконструкции уличных газопроводов. Работа ведется по согласованию с администрацией города, так как у старых газопроводов истек нормативный срок эксплуатации более 40 лет, и необходимо их обновить на новые, современные и прочные трубы, чем в настоящее время и занимается АО «Сахатранснефтегаз».

— Мы прокладываем трубы диаметрами в 500 и 300 мм. По технологии трубу высокого давления диаметром в 500 мм. надо варить одновременно двум сварщикам. После сварки дефектоскописты делают радиографический контроль, чтобы проверить качество сварного стыка. Только после этого мы продолжаем свою работу. Укладку каждого газопровода принимает Ростехнадзор. Мы, конечно, понимаем, что работа очень ответственная, производим работу на совесть, переживаем за каждый свой шов, — рассказывает сварщик с большим опытом работы Вячеслав ЛУКИН.

Работа по реконструкции газопроводов на Петра Алексеева от «Хозмаркета» до улицы Лермонтова по плану завершится после 7 мая. Затем будет реконструирован участок от «Хозмаркета» до улицы Пирогова до 10 июня.

— Надо отметить, что объемная работа по замене газопроводов мы проводим с учетом графика работ ОАО «Дорисс», то есть, к моменту укладки асфальто-бетонного покрытия, мы планируем завершить работы по реконструкции газопроводов. Самым тяжелым участком была работа по прокладке новых газопроводов на городском водоотводном канале.

Пришлось скачивать много воды, почва на этом месте весьма зыбкая, работали на глубине более 5 метров. Также сложность представляют различные инженерно-коммуникационные сети города. Приходится копать вручную, чтобы не повредить другие трубопроводы и кабели. Сразу после прокладки и проверки соответствующих надзорных органов, согласно проекту, мы новые трубы закапываем, делаем утрамбовку почвы, укрываем щебенкой, — комментирует начальник строительного участка УГРС Степан МИТИН.

В связи с проведением данных работ призываем горожан с пониманием отнестись к работе газовиков. Помните, что работа по реконструкции и ремонту старых газопроводов — это обеспечение бесперебойной и надежной подачи природного газа!

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Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
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