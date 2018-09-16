Реконструированная котельная согреет жителей Тулагино и Сырдаха

Произведено техническое перевооружение котельной «Радиоцентр» в Тулагино-Кильдямском наслеге. 14 сентября состоялось торжественное открытие обновленной котельной.
Благодаря руководству жилищно-коммунального комплекса города Якутска, подрядчику ООО «Газэлектромонтаж», строителям и монтажникам объект удалось сдать в рекордно короткие сроки. Увеличена мощность котельной – до 5 МВт, установлены новые котлы и современное оборудование.
Теперь котельная будет полностью обеспечивать потребности не только территории Радиоцентра, но и все жилые дома села Сырдах и детский сад на 240 мест. В результате переключения потребителей села Сырдах старая котельная будет закрыта.
«На реконструкцию котельной «Радиоцентр» направлены муниципальные бюджетные средства в размере 30 миллионов рублей. Помимо технического перевооружения котельной, цель реконструкции – подключение к теплу новых потребителей, в том числе детского сада, строящегося по программе муниципально-частного партнерства», — отметил Виталий Чикачев.
Городской округ «город Якутск» является самым крупным городом в мире, построенным на вечной мерзлоте, поэтому от надежной работы систем коммунального комплекса зависит не только жизнь и здоровье горожан, но и вся жизнедеятельность округов и пригородов.
Отметим, что в Якутске эксплуатируется 81 котельная. Основными поставщиками тепла являются АО «Якутскэнерго», АО «Теплоэнергия», МУП ПТСК (пригородная теплосетевая организация), также действует 16 ведомственных котельных.
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