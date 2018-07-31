Рекомендации населению при возникновении задымления 

Якутск и окрестности окутал дым от природных пожаров, действующих на территориях Нюрбинского, Вилюйского и Жиганского районов. На территории городского округа действующих природных пожаров нет, сообщили в Управлении ГО и ЧС города Якутска.
Управление ГО и ЧС г. Якутска сообщает, что дополнительную информацию горожане и гости столицы могут узнать на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы в Instagram – @edds_ykt.
Управление гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности городского округа «город Якутск» напоминает жителям республики о мерах безопасности в случае задымления населенных мест:
— минимизировать пребывание на открытом воздухе, особенно в жаркое время суток;
— временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, в том числе спортивных и игровых площадках образовательных учреждений;
— для восполнения объемов жидкости в организме рекомендуется обильное питье, так как при высокой температуре увеличивается потоотделение и теряется достаточно большое количество жидкости;
— для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется употреблять подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки, исключить употребление газированных напитков;
— использовать в питании легкоусваиваемые пищевые продукты, а также пищу, богатую витаминами;
— по возможности ограничить физические нагрузки;
— в период выраженной задымленности использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы и т.д.), которые следует увлажнять для усиления их действия; изолировать влажной тканью оконные и дверные проемы, по возможности использовать кондиционеры. Наибольшая необходимость применения защитных средств возникает для пожилых людей, детей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания, аллергическими патологиями. Наиболее выраженным эффектом фильтрации обладают промышленные и бытовые респираторы;
— для удаления накопленных в помещении вредных веществ необходимо проводить ежедневные влажные уборки;
— для профилактики возникновения теплового удара и с целью удаления с кожи осевших неразличимых глазом продуктов горения, рекомендуется принимать душ несколько раз в день;
— отказаться от приема алкогольных напитков и пива, исключить курение;
— в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные врачом.
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