Рекомендации МЧС: что делать при задымлении в населенном пункте

В связи с тем, что на территории Якутии действуют лесные пожары, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает населению о действиях при задымлении: в случае появления задымления в населенном пункте главное — оградить себя от вдыхания сажи, находящейся в воздухе. Для этого следует придерживаться следующих правил:

— Необходимо минимизировать своё пребывание на улице, без острой необходимости не стоит покидать помещение.

— Если есть необходимость передвижения по улице, то не выходите на открытый воздух в часы наибольшего задымления.

— При выходе на улицу используйте специальные маски, лучше всего подойдёт сложенная в пять слоев марля, которую можно увлажнить.

— Автомобилистам стоит быть особенно внимательными! При задымлении снижается видимость, замедляется реакция, причём человек может этого не заметить!

— Дома по возможности держите окна плотно закрытыми, хотя бы ночью и рано утром, когда задымление достигает своего максимума.

— Вывешивайте на окна мокрые простыни, пейте больше воды, чаше делайте влажную уборку помещений и принимайте душ.

— Не пылите и не дымите дома дополнительно!

— Снижайте до минимума количество выкуриваемых сигарет.

— Не перенапрягайтесь физически. Физическая активность заставляет вас дышать чаще и глубже, что сильно и надолго вредит вашему здоровью в условиях задымленности. Никаких пробежек по утрам и велосипедов! Если ваш труд связан с физическими нагрузками, при таком задымлении требуйте от работодателя сокращенного рабочего дня.

— В часы максимального задымления будьте осторожны с кондиционерами.

Кондиционеры, забирающие воздух снаружи, можно использовать, если только они оснащены специальными фильтрами (типа МЕРА). Сплит-кондиционеры при пиковом загрязнении также лучше отключить, поскольку снижение температуры в помещении вызовет дополнительное подсасывание смога с улицы так, что внутри взвесей окажется больше, чем снаружи. Если жара нестерпима, снижайте температуру умеренно (не более, чем на 5° С).

— Повышенного внимания требуют пожилые люди, а также люди, у которых имеются сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, проблемы с верхними дыхательными путями, лишним весом. Им особенно необходимо соблюдать рекомендации врачей (регулярно замерять давление и при необходимости пересматривать дозировки лекарств). Кроме этого, не стоит выходить из дома без марлевых повязок, нельзя пользоваться общественным транспортом, где очень душно. Поэтому лучше позаботиться о пожилых родителях или родственниках и привезти им домой всё необходимое.

— Также стоит оградить от дыма детей, особенно дошкольного возраста. Детям желательно быть всё время дома. Если есть возможность, то лучше всего просто вывезти их за город в незадымлённые места.

Если вы увидите, что у кого-то из окружающих проявляются признаки отравления угарным газом, то нужно срочно вызвать скорую помощь. К таким признакам относятся: речь и поведение, как у пьяного человека, могут быть периоды перевозбуждения, зрачки расширены, повышенное сердцебиение, артериальное давление повышено, а при потере сознания может быть резкое понижение, потеря сознания, судороги, нарушение дыхания.