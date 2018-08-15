Назад в 90-е: Рэкетиры вымогали у жителя Якутска квартиру и машину

«По горячим следам» оперативниками МУ МВД России «Якутское» были задержаны подозреваемые в вымогательстве имущества у 31-летнего жителя г. Якутск.

На днях в дежурную часть городского управления полиции обратился потерпевший, который сообщил, что подвергся нападению со стороны двоих малознакомых ему молодых людей, которые под угрозой применения насилия вымогали у него автомобиль и квартиру.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что потерпевший в день происшествия познакомился с подозреваемыми на улице. Мужчины решили распить алкогольные напитки в квартире потерпевшего. Во время распития между владельцем квартиры и гостями произошел конфликт. 23-х и 25-летний подозреваемые стали наносить побои новому знакомому с требованиями переоформления его имущества на них.

Под давлением и угрозой дальнейшего применения насилия, потерпевший вынужден был выехать с подозреваемыми на своем автомобиле для того, чтобы оформить сделку по передаче транспортного средства одному из них. В пути потерпевшему удалось покинуть салон автомашины и в дальнейшем обратиться в полицию. Подозреваемые также скрылись, однако были задержаны полицейскими в максимально кратчайшие сроки.

В отношении ранее судимого за изнасилование 25-летнего уроженца Среднеколымского района и ранее судимого за кражу 23-летнего уроженца Верхоянского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.