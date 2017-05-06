Река Лена на территории Якутии вскрылась на 5 суток раньше средних многолетних дат

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 12.00 (якт) 6 мая 2017 года

Вскрытие реки Лена на территории Республики Саха (Якутия) осуществилось на 5 суток раньше средних многолетних дат – 4 мая у н.п. Витим.

На реке Лена кромка ледохода наблюдается в районе п. Витим Ленского района (до г. Ленска — 211 км, до устья — 2876 км). За сутки ледоход продвинулся на 121 км.

Ниже по течению, у н.п. Пеледуй наблюдается подвижка льда.

На реке Алдан в верхнем и среднем течении реки отмечается подъем уровней воды, наблюдаются закраины, вода на льду, лед подняло. У н.п. Томмот наблюдается местная подвижка льда.

На реке Амга кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Соморсун. У н.п. Амга наблюдается редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 571 км. За сутки ледоход продвинулся на 81 км.

На реке Вилюй ледоходных явлений нет. На всем протяжении реки продолжается подъем уровней воды, местами закраины.

На реках: Лена, Алдан, Вилюй, Амга наблюдаются процессы разрушения ледового покрова. На северных реках: Колыма, Индигирка и Яна — ледостав.

На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Ленского, Алданского, Амгинского и Чурапчинского районов работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Ленского района с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.