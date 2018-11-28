Региональная неделя народных депутатов Якутии

В Республике Саха (Якутия) стартовала региональная неделя депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) от «Единой России».

Депутаты всех уровней ведут активную работу с обращениями граждан. Рабочие встречи с избирателями проводились непосредственно в округах, на площадках общественной приемной Партии.

27 ноября 2018 года ректор ФГБОУ ВО Якутская ГСХА, к.э.н., народный депутат Республики Саха (Якутия), заместитель председателя комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по селу и аграрной политике Иван Иванович Слепцов провел личный прием граждан на площадке региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева.

На прием к Ивану СЛЕПЦОВУ обратились граждане с разными волнующими их вопросами и предложениями. В числе главных вопросов – жилищный. Именно за решением жилищного вопроса к нему обратилась горожанка. Для жителей аварийных домов по-прежнему актуален вопрос о сроках переселения.

Молодая мама просила об оказании материальной помощи. Есть вопросы, которые касаются трудоустройства, охраны окружающей среды, образования, защиты прав потребителей и социально незащищенных граждан.

На многие вопросы граждане получают ответы непосредственно во время приема. Вопросы, требующие дополнительного изучения, народный депутат взял под личный контроль. По ним вырабатывается определенный алгоритм действий, проводятся консультации и принимаются конкретные решения.

Актуальный вопрос об оказании содействия по производству комбикорма для осетровой фермы в Хангаласском улусе задала жительница Хангаласского улуса. Иван Слепцов очень заинтересовался и попросил подойти к проректору по научной работе Якутской ГСХА Корякину А.К., по данному направлению работа ведется в ЯГСХА.

Все поступившие в ходе приема обращения поставлены на контроль и по итогам встреч будут приняты соответствующие меры.

«Ко мне поступает много обращений от людей, оказавшихся в сложном материальном положении. И я стараюсь поддерживать по возможности всех, кто действительно в этом нуждается. Именно анализируя работу своих общественных приемных с обращениями граждан, получаешь возможность увидеть, как принимаемые законы работают в реальной жизни»,- отметил Иван СЛЕПЦОВ.