Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия)

РЕЕСТР ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) по состоянию на 22.05.2018 г. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ № Название Улус Нормативный правовой акт об образовании Площадь (га) Государственные природные заповедники 1. Усть-Ленский Булунский Пост. СМ РСФСР от 18.12.85 № 571 1433000 2. Олекминский Олекминский Пост. СМ РСФСР от 03.01.84 №2 847100 Всего: 2280100 Государственные природные заказники 1. Новосибирские острова Булунский Распоряжение Правительства РФ от 02.03.2018 №352-р 6594496,3 Ботанические сады 1. Ботанический сад Института биологических проблем криолитозоны СО РАН г.Якутск Пост. Президиума АН СССР от 02.03.62 №235 540 ИТОГО 8875136,3 II. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ № Название Улус Нормативный правовой акт об образовании Площадь (га) Природные парки (Аан Айылгылар) 1. Сиинэ Горный Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.08.96 №337 1369367 2. Усть-Вилюйский Кобяйский Пост. Прав-ва РС(Я) от 15.05.97 №196 999221 3. Момский Момский Пост. Прав-ва РС(Я) от 18.06.96 №260 1959887 4. Колыма Среднеколымский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 2160492 5. Ленские Столбы Хангаласский Пост. Прав-ва РС(Я) от 10.02.95 №39 1353000 6. Живые алмазы Якутии Мирнинский Пост. Прав-ва РС(Я) от 29.12.06 №612 32105,22 Всего: 7874072,22 Государственные природные заказники 1. Кыталык Аллаиховский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 2852655 2. Суннагино-Силиглинск. Алданский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 482865 3. Сылгы-Ытар Верхнеколымский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 19943 4. Большое Токко г.Нерюнгри Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 263556 5. Ундюлюнг Жиганский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 878912 6. Пилька Ленский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 233194 7. Хамра Ленский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 241269 8. Медвежьи острова Нижнеколымский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 13990 9. Эргеджей Сунтарский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 41833 10. Тукулан Томпонский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 948556 11. Томпорук Томпонский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 272596 12. Чабда Усть-Майский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 739807 13. Янские мамонты Усть-Янский Пост. Прав-ва РС(Я) от 08.02.10 №49 2135024 Всего 9124200 Ресурсные резерваты (Эркээйи Сирдэр) 1. Озеро Ожогино Абыйский и Аллаих-й Пост. Прав-ва РС(Я) от 06.03.96 №95 203756 2. Сайылык Абыйский Пост. СМ ЯАССР от 13.08.80 №364 18412 3. Суторуоха Абыйский Пост. Прав-ва РС(Я) от 06.03.96 №95 293643 4. Бассейн Шангина Абыйский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.07.01 №378 200459 5. Бассейн Бадярихи Абыйский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.07.01 №378 575901 6. Верхнеамгинский Алданский Пост. Прав-ва РС(Я) от 10.10.95 №435 591481 7. Амма Амгинский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.05.99 №238 744191 8. Терпей-Тумус Анабарский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.05.97 №191 1017912 9. Лена-Дельта Булунский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.08.96 №337 1851658 10. Туобуйа Верхневилюйский Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.02.00 №39 535281 11. Бассейн Ясачная Верхнеколымский Пост. Прав-ва РС(Я) от 07.03.02 №108 997098 12. Бассейн Ожогино Верхнеколымский Пост. Прав-ва РС(Я) от 07.03.02 №108 1323676 13. Туостах Верхоянский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.05.97 №191 503530 14. Олдьо Верхоянский Пост. Прав-ва РС(Я) от 07.03.02 №108 601544 15. Тимирдикээн Вилюйский Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.04.95 №129 510993 16. Харыйалаах Вилюйский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 575518 17. Унгра г.Нерюнгри Расп. СМ ЯАССР от 27.12.79 №954-р 386227 18. Кэнкэмэ г.Якутск Пост. Прав-ва РС(Я) от 06.03.96 №95 78883 19. Бэс-Кюель Горный Пост. Прав-ва РС(Я) от 06.03.96 №95 106957 20. Харыйалахский Горный Пост. СМ ЯАССР от 04.12.69 №456 58500 21. Муна Жиганский Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.02.00 №39 2087389 22. Линдэ Жиганский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.07.01 №378 1930830 23. Белянка Кобяйский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.05.97 №191 335995 24. Кэлэ Кобяйский Пост. Прав-ва РС(Я) от 06.03.96 №95 452600 25. Эргеджей Ленский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 130796 26. Тамма Мегино-Кангаласский Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.04.95 №129 233234 27. Джункун Мирнинский Пост. СМ ЯАССР от 04.12.87 №451 98600 28. Вилюйский Мирнинский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 338554 29. Чонский Мирнинский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 319045 30. Эсэлях Момский Пост. Прав-ва РС(Я) от 18.06.96 №260 1660501 31. Белоозерский Намский Пост. СМ ЯАССР от 10.12.74 №491 62095 32. Харбайы Намский Пост. Прав-ва РС(Я) от 06.03.96 №95 32292 33. Чайгургино Нижнеколымский Пост. СМ ЯАССР от 19.07.82 №346 2363043 34. Колыма-Корен Нижнеколымский Пост. Прав-ва РС(Я) от 07.03.02 №108 208628 35. Курдигино-Крестовая Нижнеколымский Пост. Прав-ва РС(Я) от 07.03.02 №108 1080024 36. Тюкян Нюрбинский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 550656 37. Сюгджэр Нюрбинский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 402066 38. Ээдьээн Нюрбинский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 275083 39. Верхнеиндигирский Оймяконский Пост. СМ Я-С ССР от 03.01.92 №641 428369 40. Горный Оймяконский Пост. Прав-ва РС(Я) от 07.03.02 №108 634381 41. WWF-Саха (Чаруода) Олекминский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.05.97 №191 1387206 42. Кейикте Олекминский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.07.01 №378 433224 43. Бэкэ Оленекский Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.02.00 №39 1535564 44. Алакит Оленекский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 1791759 45. Бур Оленекский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 2216580 46. Седедема Среднеколымский Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.04.95 №129 65000 47. Троицкое Среднеколымский Расп. СМ ЯАССР от 24.01.75 №1148-р 5080 48. Бордон Сунтарский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.05.99 №238 53517 49. Кемпендяй Сунтарский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.05.99 №238 577042 50. Очума Сунтарский Пост. СМ ЯАССР от 05.04.82 №149 855935 51. Куолума-Чаппанда Таттинский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.05.99 №238 594294 52. Барайы Таттинский Пост. Прав-ва РС(Я) от 07.03.02 №108 123603 53. Сунтар-Хаята Томпонский Пост. Прав-ва РС(Я) от 06.03.96 №95 66600 54. Хоту Томпонский Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.02.00 №39 3047475 55. Приалданский Усть-Алданский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.05.97 №191 509722 56. Кюпский Усть-Майский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 1777874 57. Аллах-Юньский Усть-Майский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.07.01 №378 230652 58. Ыгыанньа Усть-Янский Пост. СМ ЯАССР от 10.12.74 №491 268830 59. Томмот Усть-Янский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.07.01 №378 251254 60. Джероно Хангаласский Пост. СМ ЯАССР от 04.12.69 №456 77166 61. Куолума Чурапчинский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.05.99 №238 251500 62. Орулган-Сис Эвено-Бытантайский Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.02.00 №39 1183906 Всего: 42103584 Охраняемые ландшафты 1. Абалах Мегино-Кангаласский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.08.96 №337 1045 Уникальные озера 1. Ожогино Абыйский Указ Президента РС (Я) от 16.08.94 №836 в границах рр «Озеро Ожогино» 2. Моготоево Аллаиховский в границах гпз «Кыталык» 3. Улахан Кюель Анабарский Указ Президента РС (Я) от 16.08.94 №836 6938 4. Мастах Вилюйский 4113 5. Чабыда Горный 916 6. Сиэгэмдэ Жиганский 3645 7. Улахан Кюель Жиганский 11046 8. Лабыда Кобяйский 812 9. Нидьили Кобяйский 16034 10. Себян Кюель Кобяйский 2071 11. Сыалах Кобяйский 1597 12. Быранатталах Кобяйский 5930 13. Абалах Мегино-Кангаласский в границах охр.л «Абалах» 14. Тюнгюлю Мегино-Кангаласский 2865 15. Белое Намский в границах рр «Белоозерский» 16. Большое Токко г.Нерюнгри в границах гпз «Большое Токко» 17. Большое Морское Нижнеколымский в границах рр «Чайгургино» 18. Чукочье Нижнеколымский в границах рр «Чайгургино» 19. Дьенгкюде Нюрбинский 5602 20. Лабынкыр Оймяконский в границах рр «Верхнеиндигирский» 21. Кемпендяй Сунтарский 200 22. Муосааны Сунтарский 696 23. Мюрю Усть-Алданский 4606 24. Дьелиндэ Усть-Майский 256 25. Буустаах Усть-Янский 20000 в границах гпз «Янские мамонты» 26. Чурапча Чурапчинский 525 Всего 67852 Памятники природы (Айыл5а Мэнэлэрэ) 1. Бёрёлёхский Аллаиховский Пост. СМ ЯАССР от 20.05.71 №233 12382 2. Хапташинский Яр Аллаиховский Пост. СМ ЯАССР от 20.05.71 №233 1302 в границах гпз «Кыталык» 3. Скальное Алданский Пост. СМ ЯАССР от 12.01.87 №5 1 4. Большой Ляховский Булунский Пост. СМ ЯАССР от 20.05.71 №233 513500 в границах рр «Лена-Дельта» 5. Ерюю Мегино-Кангаласский Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241 5 6. Муостах Тарын Мегино-Кангаласский Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241 12 7. Суллар Мегино-Кангаласский Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241 8 8. Чукочье Нижнеколымский Пост. СМ ЯАССР от 20.05.71 №233 2000 в границах рр «Чайгургино» 9. Мамонтова Гора Томпонский Пост. СМ ЯАССР от 18.02.87 №56 360 10. Булуус Хангаласский Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241 50 11. Менденский Хангаласский Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241 50 12. Муостах Хангаласский Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241 50 13. Наледный Хангаласский Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241 50 14. Улахан-Тарын Хангаласский Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241 50 15. Юнюгестэх Хангаласский Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241 50 в границах рр «Тамма» 16. Ойягосский Яр Усть-Янский Пост. СМ ЯАССР от 20.05.71 №233 1291 в границах гпз «Янские мамонты» 17. Ой-Муранский рифовый массив Хангаласский Пост. Прав-ва РС(Я) от 20.12 02 №634 60 Всего 531221 ИТОГО 63892556,22 III. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ № Название Улус Нормативный правовой акт об образовании Площадь (га) Ресурсные резерваты 1. Зашиверск Абыйский Пост. IX улус. Собр. от 06.12.99 374132 2. Буфер Верхнеамгинск. Алданский Решение адм. улуса от 22.09.99 364662 3. Буфер Суннагино-Силиг Алданский Решение V улус. Собр от 27.11.01. 5287 4. Гонам Алданский Расп. Адм. улуса от 28.08.96 №1033-р 215128 5. Гыным Алданский Решение VIII улус. собр. от 06.06.97 581030 6. Джанда Алданский Решение VIII улус. собр. от 06.06.97 314813 7. Кырбыкан Алданский Пост. Улусного собр. от 13.10.99 564691 8. Мундуруччу Алданский Расп. Адм.улуса от 28.08.96 №1033-р 417866 9. Нимныр Алданский Решение улусного собр. от 22.09.99 487086 10. Тыылаах Алданский Пост. Улусного собр. от 13.10.99 247979 11. Улахан-Тала Алданский Решение VIII улус. собр. от 06.06.97 191961 12. Аппарах Алданский Расп. Адм. улуса от 19.05.99 №624-р 97761 13. Кыталык Аллаиховский Пост. Адм. улуса от 27.02.01 № 35 1564490 14. Терпей-Тумус (буфер) Анабарский Пост. Адм. улуса от 13.09.99 №61 3994803 15. Полярис-Эко Булунский Реш. насл. Сов. Деп.№ 32/01 от 12.12.13 68107 16. Таймылырский Булунский Реш. насл. Сов. Деп. № 1062 от 12.12.13 668494 17. Солокут Верхневилюйский Пост. Адм. улуса от 18.07.97 №С-75 380000 18. Сордонноох Верхневилюйский Пост. Адм. улуса от 20.03.01 № 015 63110 19. Тымтайдаах Вилюйский Пост. Адм. улуса от 07.06.00. № 78-п 395629 20. Оз. Хахынайдах Горный Пост. Адм. улуса от 05.10.94 №91 150 21. Чоно-Вилюйс. междуреч Мирнинский Реш. Улусного собр. от 25.04.01 №4-3 1364270 22. Тарагана Намский Расп. Адм. Улуса от 23.03.01 №255-рк 24320 23. Бэс-Чагда Намский Реш. Улус. Сов. деп. от 29.12.15 №15-6 10674 24. Куропаточья Нижнеколымский Реш. IV сесс. рай. Сов. №08 от 26.11.13. 72521 25. Китчан Кобяйский Пост. Адм. улуса от 17.06.99 №5-5 700000 26. Восток г.Нерюнгри Реш. Улусного собр. от 10.12.99 №4 874140 27. Хатыми г.Нерюнгри Реш. Улусного собр. от 18.10.99 №8 392199 28. Кэрбэчээн Оймяконский Реш. Улусного собрания от 06.05.99 193160 29. Мэкчиргэ Оймяконский Реш. Улусного собрания от 06.05.99 40400 30. Эйемю Оймяконский Реш. Улусного собрания от 06.05.99 201600 31. Черендей Олекминский Пост. Адм. улуса от 11.07.96 №156 1814 32. Биректэ Оленекский Пост. Адм. улуса от 28.06.99 №53 712500 33. Бэкэ Оленекский Пост. Адм. улуса от 7.02.01 № 12 1498700 34. Алакит Оленекский Пост. Адм. улуса от 7.02.01 № 13 2165000 35. Мархара Оленекский Реш. Улус. собр. от 31.03.00 №XII-6 1702000 36. Ыгыатта Сунтарский Реш. Адм. наслега от 8.02.99 №01 3100 37. Алазея Среднеколымский Реш. Улусного собр. от 16.01.01. №3 536200 38. Долгучан Томпонский Пост. Адм. улуса от 03.02.99 №24 308,9 39. Мюрю Усть-Алданский Пост. Адм. улуса от 11.09.95 №180 34844 40. Онер Усть-Алданский Пост. Адм. улуса от 10.01.95 №8 10700 41. Оз. Таргылдьыма Усть-Алданский Пост. Адм. улуса от 27.02.97 №32 4749 42. Булуус Хангаласский Пост. Адм. улуса от 11.08.95 №387 1105 43. Куллаты Хангаласский Пост. Адм. улуса от 29.06.95 №323 2768 44. Кэниэдэ Чурапчинский Решение насл. совет депут. от 17.01.11 98543 Всего: 21642794,9 Зоны покоя 1. Оз.Чалла Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 50000 2. Оз. Дапдары Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 69400 3. Оз. Абырабыт Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 131700 4. Оз. Намы Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 28300 5. Оюн-юряге Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 224000 6. р. Кючюс Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 56400 7. р. Нельгесе Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 223900 8. р. Неннели Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 78400 9. р. Суруктах Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 29700 10. р. Халтысы Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 132400 11. р. Эчий Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 229800 12. Индеркей Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 57600 13. Люксини Ленский Реш. Улусного собрания от 30.06.99 566317 14. Хотого Ленский Реш. Улус. Собр. от 29.04.97 №10-7 244000 15. Солосчу г.Якутск Расп. Адм. города от 3.07.01 № 2р 13085,4 16. Элик Маара Хангаласский Реш. рай.Совета от 27.05.2009 г. №15-7 69000 Всего 2204002,4 Охраняемые ландшафты 1. Инагли Алданский Реш. 30-16 сессии Алданского районного совета от 20.03.2001г. 966 2. Вилюйское водохранил. Мирнинский Реш. Улусного собр. от 25.04.01 №4-3 349500 Всего 350466 Детские экологические парки 1. Кэнкэмэ Намский Расп. Адм. улуса от 26.06.99 №656 рк 28000 2. Хотуйа Амгинский Пост. Адм. улуса от 31.08.00 №185 15 3. Булуу Чээнэ Сунтарский Реш. Улусного Собр. От 9.06.00 №04 1100 Всего: 29115 Уникальные озера 1. Кюндядя Кобяйский Пост. Главы МО «Тыайинский наслег» от 04.03.2009 №1 1087 2. Большой Рассол Сунтарский улус Реш. № 05 III очередная Сессия депут-в наслежн. Совета от 18.02.2013 200 3. Малый Рассол Сунтарский улус Реш. № 05 III очередная Сессия депут-в наслежн. Совета от 18.02.2013 200 4. Туус-Куель Сунтарский улус Реш. № 05 III очередная Сессия депут-в наслежн. Совета от 18.02.2013 300 5. Кюкяй Сунтарский улус Реш. Наслежного Совета депутатов СП «Кюкяйский налег» от 24.01.2018 1000 Всего: 2787 Территории традиционного природопользования 1. Оленекский эвенкийский национальный район Оленекский Реш. районного Совета депутатов (Суглан) от 05.06.2003 г. № IV-5 20 144 820 2. Беллет Алданский Реш. Беллетского национального наслежного Совета от 17.06.08 г. №5-2. 2 512 233,9 3. Тяньский национальный наслег Олекминский Реш. наслежного Совета депутатов МО «Тянский национальный наслег» от 12.01.2010 г. № 2 2 373,2 Всего 22659427,1 ИТОГО 47355747,6 Резервные территории под памятники природы № Название Улус Нормативный правовой акт об образовании Площадь (га) 1. Лиственничный лес Аллаиховский Реш. Исполкома от 27.12..90 № 202 7 2. Каменная шкатулка Алданский Расп. Адм. улуса от 09.02.95 №259-р 0,2 3. Геогр. Центр Якутии Верхоянский Реш. Улус. Собр. от 02.12.99 №18/1 100 4. Кисилях Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 № 227 12100 в границах рр «Туостах» 5. Мать-Гора Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 № 227 13400 6. Аграфена Жиганский Пост. Адм. улуса от 06.01.99 № 03 3200 7. Алданские острова г.Нерюнгри Реш. гор. Собр. от 18.10.99 № 8 302343 8. Тимптонский каскад г.Нерюнгри Расп. Адм. г.Нер. от 29.03.94 № 325-р 54000 9. Кэлтэгэй Арыы Нюрбинский Пост. Адм. улуса от 14.10.95 № 30 525 10. Хомустах Олекминский Пост. Адм. улуса от 09.08.96 № 163а 195 11. Турук Хайа Олекминский Пост. Адм. улуса от 30.10.2000 № 59 296 12. Сэвэки Оленекский Реш. Собр. деп. от 14.02.2004 № IX-9 400 в границах ТТП 13. Тангаралаах Оленекский Реш. Собр. деп. от 14.02.2004 № IX-9 100 в границах ТТП 14. Мэрчимдэн Оленекский Реш. Собр. деп. от 14.02.2004 № IX-9 6000 в границах ТТП 15. Киhи Таас Оленекский Реш. Собр. деп. от 14.02.2004 № IX-9 4000 в границах ТТП 16. Сенкю Оленекский Реш. Собр. деп. от 14.02.2004 № IX-9 2000 в границах ТТП 17. Эбиэн Мас Оленекский Реш. Собр. деп. от 14.02.2004 № IX-9 12000 в границах ТТП 18. Тиис Хайа Оленекский Реш. Собр. деп. от 14.02.2004 № IX-9 5000 в границах ТТП 19. Крестовка Среднеколмский Реш. Сов. нар. деп. от 25.07.91 № 15/6 93000 20. Динозавр Сунтарский Расп. МО «Сунт. улус» от 23.01.03 №49 10 21. Чаран Усть-Алданский Пост. Адм. улуса от 04.05.94 17 22. Харыйа Хангаласский Реш. Сов. нар. деп. от 16.06.92 № 5/8 5 23. Усун Кюель г.Якутск Расп. Адм. г.Як. от 23.10.95 № 144-р 57 Всего 467155,2 Статус Категории Количество Площадь, га Федеральный Заповедники 2 2280100 Государственные природные заказники 1 6594496,3 Ботанические сады 1 540 всего 4 8875136,3 Региональный Природные парки 6 7874072,22 Ресурсные резерваты 62 42103584 Государственный природный заказник 13 9124200 Охраняемые ландшафты 1 1045 Уникальные озера 26 67852 Памятники природы 17 13128 всего 125 59183881,22 Местный Ресурсные резерваты 44 21642794,9 Зоны покоя 16 2204002,4 Охраняемые ландшафты 2 350466 Детские экологические парки 3 29115 Территории традиционного природопользования 3 22659427,1 Резервные территории под памятники природы 23 467155,2 Уникальные озера 5 2787 96 47355747,6 ВСЕГО 225 115414765,1 comments powered by HyperComments

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82