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РЕЕСТР ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
по состоянию на 22.05.2018 г.
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
|
№
|
Название
|
Улус
|
Нормативный правовой акт об образовании
|Площадь (га)
|Государственные природные заповедники
|1.
|Усть-Ленский
|Булунский
|Пост. СМ РСФСР от 18.12.85 № 571
|1433000
|2.
|Олекминский
|Олекминский
|Пост. СМ РСФСР от 03.01.84 №2
|847100
|Всего:
|2280100
|Государственные природные заказники
|1.
|Новосибирские острова
|Булунский
|Распоряжение Правительства РФ от 02.03.2018 №352-р
|6594496,3
|Ботанические сады
|1.
|Ботанический сад Института биологических проблем криолитозоны СО РАН
|г.Якутск
|Пост. Президиума АН СССР от 02.03.62 №235
|
540
|ИТОГО
|8875136,3
II. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
|
№
|
Название
|
Улус
|Нормативный правовой акт об образовании
|Площадь (га)
|Природные парки (Аан Айылгылар)
|1.
|Сиинэ
|Горный
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.08.96 №337
|1369367
|2.
|Усть-Вилюйский
|Кобяйский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 15.05.97 №196
|999221
|3.
|Момский
|Момский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 18.06.96 №260
|1959887
|4.
|Колыма
|Среднеколымский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371
|2160492
|5.
|Ленские Столбы
|Хангаласский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 10.02.95 №39
|1353000
|6.
|Живые алмазы Якутии
|Мирнинский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 29.12.06 №612
|32105,22
|Всего:
|7874072,22
|Государственные природные заказники
|1.
|Кыталык
|Аллаиховский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437
|2852655
|2.
|Суннагино-Силиглинск.
|Алданский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437
|482865
|3.
|Сылгы-Ытар
|Верхнеколымский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437
|19943
|4.
|Большое Токко
|г.Нерюнгри
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437
|263556
|5.
|Ундюлюнг
|Жиганский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437
|878912
|6.
|Пилька
|Ленский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437
|233194
|7.
|Хамра
|Ленский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437
|241269
|8.
|Медвежьи острова
|Нижнеколымский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437
|13990
|9.
|Эргеджей
|Сунтарский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437
|41833
|10.
|Тукулан
|Томпонский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437
|948556
|11.
|Томпорук
|Томпонский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437
|272596
|12.
|Чабда
|Усть-Майский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437
|739807
|13.
|Янские мамонты
|Усть-Янский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 08.02.10 №49
|2135024
|Всего
|9124200
|Ресурсные резерваты (Эркээйи Сирдэр)
|1.
|Озеро Ожогино
|Абыйский и Аллаих-й
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 06.03.96 №95
|203756
|2.
|Сайылык
|Абыйский
|Пост. СМ ЯАССР от 13.08.80 №364
|18412
|3.
|Суторуоха
|Абыйский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 06.03.96 №95
|293643
|4.
|Бассейн Шангина
|Абыйский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.07.01 №378
|200459
|5.
|Бассейн Бадярихи
|Абыйский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.07.01 №378
|575901
|6.
|Верхнеамгинский
|Алданский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 10.10.95 №435
|591481
|7.
|Амма
|Амгинский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.05.99 №238
|744191
|8.
|Терпей-Тумус
|Анабарский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.05.97 №191
|1017912
|9.
|Лена-Дельта
|Булунский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.08.96 №337
|1851658
|10.
|Туобуйа
|Верхневилюйский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.02.00 №39
|535281
|11.
|Бассейн Ясачная
|Верхнеколымский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 07.03.02 №108
|997098
|12.
|Бассейн Ожогино
|Верхнеколымский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 07.03.02 №108
|1323676
|13.
|Туостах
|Верхоянский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.05.97 №191
|503530
|14.
|Олдьо
|Верхоянский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 07.03.02 №108
|601544
|15.
|Тимирдикээн
|Вилюйский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.04.95 №129
|510993
|16.
|Харыйалаах
|Вилюйский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371
|575518
|17.
|Унгра
|г.Нерюнгри
|Расп. СМ ЯАССР от 27.12.79 №954-р
|386227
|18.
|Кэнкэмэ
|г.Якутск
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 06.03.96 №95
|78883
|19.
|Бэс-Кюель
|Горный
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 06.03.96 №95
|106957
|20.
|Харыйалахский
|Горный
|Пост. СМ ЯАССР от 04.12.69 №456
|58500
|21.
|Муна
|Жиганский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.02.00 №39
|2087389
|22.
|Линдэ
|Жиганский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.07.01 №378
|1930830
|23.
|Белянка
|Кобяйский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.05.97 №191
|335995
|24.
|Кэлэ
|Кобяйский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 06.03.96 №95
|452600
|25.
|Эргеджей
|Ленский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371
|130796
|26.
|Тамма
|Мегино-Кангаласский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.04.95 №129
|233234
|27.
|Джункун
|Мирнинский
|Пост. СМ ЯАССР от 04.12.87 №451
|98600
|28.
|Вилюйский
|Мирнинский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371
|338554
|29.
|Чонский
|Мирнинский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371
|319045
|30.
|Эсэлях
|Момский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 18.06.96 №260
|1660501
|31.
|Белоозерский
|Намский
|Пост. СМ ЯАССР от 10.12.74 №491
|62095
|32.
|Харбайы
|Намский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 06.03.96 №95
|32292
|33.
|Чайгургино
|Нижнеколымский
|Пост. СМ ЯАССР от 19.07.82 №346
|2363043
|34.
|Колыма-Корен
|Нижнеколымский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 07.03.02 №108
|208628
|35.
|Курдигино-Крестовая
|Нижнеколымский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 07.03.02 №108
|1080024
|36.
|Тюкян
|Нюрбинский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371
|550656
|37.
|Сюгджэр
|Нюрбинский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371
|402066
|38.
|Ээдьээн
|Нюрбинский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371
|275083
|39.
|Верхнеиндигирский
|Оймяконский
|Пост. СМ Я-С ССР от 03.01.92 №641
|428369
|40.
|Горный
|Оймяконский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 07.03.02 №108
|634381
|41.
|WWF-Саха (Чаруода)
|Олекминский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.05.97 №191
|1387206
|42.
|Кейикте
|Олекминский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.07.01 №378
|433224
|43.
|Бэкэ
|Оленекский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.02.00 №39
|1535564
|44.
|Алакит
|Оленекский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371
|1791759
|45.
|Бур
|Оленекский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371
|2216580
|46.
|Седедема
|Среднеколымский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.04.95 №129
|65000
|47.
|Троицкое
|Среднеколымский
|Расп. СМ ЯАССР от 24.01.75 №1148-р
|5080
|48.
|Бордон
|Сунтарский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.05.99 №238
|53517
|49.
|Кемпендяй
|Сунтарский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.05.99 №238
|577042
|50.
|Очума
|Сунтарский
|Пост. СМ ЯАССР от 05.04.82 №149
|855935
|51.
|Куолума-Чаппанда
|Таттинский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.05.99 №238
|594294
|52.
|Барайы
|Таттинский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 07.03.02 №108
|123603
|53.
|Сунтар-Хаята
|Томпонский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 06.03.96 №95
|66600
|54.
|Хоту
|Томпонский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.02.00 №39
|3047475
|55.
|Приалданский
|Усть-Алданский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.05.97 №191
|509722
|56.
|Кюпский
|Усть-Майский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371
|1777874
|57.
|Аллах-Юньский
|Усть-Майский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.07.01 №378
|230652
|58.
|Ыгыанньа
|Усть-Янский
|Пост. СМ ЯАССР от 10.12.74 №491
|268830
|59.
|Томмот
|Усть-Янский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.07.01 №378
|251254
|60.
|Джероно
|Хангаласский
|Пост. СМ ЯАССР от 04.12.69 №456
|77166
|61.
|Куолума
|Чурапчинский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.05.99 №238
|251500
|62.
|Орулган-Сис
|Эвено-Бытантайский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.02.00 №39
|1183906
|Всего:
|42103584
|Охраняемые ландшафты
|1.
|Абалах
|Мегино-Кангаласский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.08.96 №337
|1045
|Уникальные озера
|1.
|Ожогино
|Абыйский
|Указ Президента РС (Я) от 16.08.94 №836
|в границах рр «Озеро Ожогино»
|2.
|Моготоево
|Аллаиховский
|в границах гпз «Кыталык»
|3.
|Улахан Кюель
|Анабарский
|Указ Президента РС (Я) от 16.08.94 №836
|6938
|4.
|Мастах
|Вилюйский
|4113
|5.
|Чабыда
|Горный
|916
|6.
|Сиэгэмдэ
|Жиганский
|3645
|7.
|Улахан Кюель
|Жиганский
|11046
|8.
|Лабыда
|Кобяйский
|812
|9.
|Нидьили
|Кобяйский
|16034
|10.
|Себян Кюель
|Кобяйский
|2071
|11.
|Сыалах
|Кобяйский
|1597
|12.
|Быранатталах
|Кобяйский
|5930
|13.
|Абалах
|Мегино-Кангаласский
|в границах охр.л «Абалах»
|14.
|Тюнгюлю
|Мегино-Кангаласский
|2865
|15.
|Белое
|Намский
|в границах рр «Белоозерский»
|16.
|Большое Токко
|г.Нерюнгри
|в границах гпз «Большое Токко»
|17.
|Большое Морское
|Нижнеколымский
|в границах рр «Чайгургино»
|18.
|Чукочье
|Нижнеколымский
|в границах рр «Чайгургино»
|19.
|Дьенгкюде
|Нюрбинский
|5602
|20.
|Лабынкыр
|Оймяконский
|в границах рр «Верхнеиндигирский»
|21.
|Кемпендяй
|Сунтарский
|200
|22.
|Муосааны
|Сунтарский
|696
|23.
|Мюрю
|Усть-Алданский
|4606
|24.
|Дьелиндэ
|Усть-Майский
|256
|25.
|Буустаах
|Усть-Янский
|20000 в границах гпз «Янские мамонты»
|26.
|Чурапча
|Чурапчинский
|525
|Всего
|67852
|Памятники природы (Айыл5а Мэнэлэрэ)
|1.
|Бёрёлёхский
|Аллаиховский
|Пост. СМ ЯАССР от 20.05.71 №233
|12382
|2.
|Хапташинский Яр
|Аллаиховский
|Пост. СМ ЯАССР от 20.05.71 №233
|1302
в границах гпз «Кыталык»
|3.
|Скальное
|Алданский
|Пост. СМ ЯАССР от 12.01.87 №5
|1
|4.
|Большой Ляховский
|Булунский
|Пост. СМ ЯАССР от 20.05.71 №233
|513500
в границах рр «Лена-Дельта»
|5.
|Ерюю
|Мегино-Кангаласский
|Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241
|5
|6.
|Муостах Тарын
|Мегино-Кангаласский
|Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241
|12
|7.
|Суллар
|Мегино-Кангаласский
|Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241
|8
|8.
|Чукочье
|Нижнеколымский
|Пост. СМ ЯАССР от 20.05.71 №233
|2000
в границах рр «Чайгургино»
|9.
|Мамонтова Гора
|Томпонский
|Пост. СМ ЯАССР от 18.02.87 №56
|360
|10.
|Булуус
|Хангаласский
|Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241
|50
|11.
|Менденский
|Хангаласский
|Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241
|50
|12.
|Муостах
|Хангаласский
|Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241
|50
|13.
|Наледный
|Хангаласский
|Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241
|50
|14.
|Улахан-Тарын
|Хангаласский
|Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241
|50
|15.
|Юнюгестэх
|Хангаласский
|Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241
|50
в границах рр «Тамма»
|16.
|Ойягосский Яр
|Усть-Янский
|Пост. СМ ЯАССР от 20.05.71 №233
|1291
в границах гпз «Янские мамонты»
|17.
|Ой-Муранский рифовый массив
|Хангаласский
|Пост. Прав-ва РС(Я) от 20.12 02 №634
|60
|Всего
|531221
|ИТОГО
|63892556,22
III. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
|
№
|
Название
|
Улус
|Нормативный правовой акт об образовании
|Площадь (га)
|Ресурсные резерваты
|1.
|Зашиверск
|Абыйский
|Пост. IX улус. Собр. от 06.12.99
|374132
|2.
|Буфер Верхнеамгинск.
|Алданский
|Решение адм. улуса от 22.09.99
|364662
|3.
|Буфер Суннагино-Силиг
|Алданский
|Решение V улус. Собр от 27.11.01.
|5287
|4.
|Гонам
|Алданский
|Расп. Адм. улуса от 28.08.96 №1033-р
|215128
|5.
|Гыным
|Алданский
|Решение VIII улус. собр. от 06.06.97
|581030
|6.
|Джанда
|Алданский
|Решение VIII улус. собр. от 06.06.97
|314813
|7.
|Кырбыкан
|Алданский
|Пост. Улусного собр. от 13.10.99
|564691
|8.
|Мундуруччу
|Алданский
|Расп. Адм.улуса от 28.08.96 №1033-р
|417866
|9.
|Нимныр
|Алданский
|Решение улусного собр. от 22.09.99
|487086
|10.
|Тыылаах
|Алданский
|Пост. Улусного собр. от 13.10.99
|247979
|11.
|Улахан-Тала
|Алданский
|Решение VIII улус. собр. от 06.06.97
|191961
|12.
|Аппарах
|Алданский
|Расп. Адм. улуса от 19.05.99 №624-р
|97761
|13.
|Кыталык
|Аллаиховский
|Пост. Адм. улуса от 27.02.01 № 35
|1564490
|14.
|Терпей-Тумус (буфер)
|Анабарский
|Пост. Адм. улуса от 13.09.99 №61
|3994803
|15.
|Полярис-Эко
|Булунский
|Реш. насл. Сов. Деп.№ 32/01 от 12.12.13
|68107
|16.
|Таймылырский
|Булунский
|Реш. насл. Сов. Деп. № 1062 от 12.12.13
|668494
|17.
|Солокут
|Верхневилюйский
|Пост. Адм. улуса от 18.07.97 №С-75
|380000
|18.
|Сордонноох
|Верхневилюйский
|Пост. Адм. улуса от 20.03.01 № 015
|63110
|19.
|Тымтайдаах
|Вилюйский
|Пост. Адм. улуса от 07.06.00. № 78-п
|395629
|20.
|Оз. Хахынайдах
|Горный
|Пост. Адм. улуса от 05.10.94 №91
|150
|21.
|Чоно-Вилюйс. междуреч
|Мирнинский
|Реш. Улусного собр. от 25.04.01 №4-3
|1364270
|22.
|Тарагана
|Намский
|Расп. Адм. Улуса от 23.03.01 №255-рк
|24320
|23.
|Бэс-Чагда
|Намский
|Реш. Улус. Сов. деп. от 29.12.15 №15-6
|10674
|24.
|Куропаточья
|Нижнеколымский
|Реш. IV сесс. рай. Сов. №08 от 26.11.13.
|72521
|25.
|Китчан
|Кобяйский
|Пост. Адм. улуса от 17.06.99 №5-5
|700000
|26.
|Восток
|г.Нерюнгри
|Реш. Улусного собр. от 10.12.99 №4
|874140
|27.
|Хатыми
|г.Нерюнгри
|Реш. Улусного собр. от 18.10.99 №8
|392199
|28.
|Кэрбэчээн
|Оймяконский
|Реш. Улусного собрания от 06.05.99
|193160
|29.
|Мэкчиргэ
|Оймяконский
|Реш. Улусного собрания от 06.05.99
|40400
|30.
|Эйемю
|Оймяконский
|Реш. Улусного собрания от 06.05.99
|201600
|31.
|Черендей
|Олекминский
|Пост. Адм. улуса от 11.07.96 №156
|1814
|32.
|Биректэ
|Оленекский
|Пост. Адм. улуса от 28.06.99 №53
|712500
|33.
|Бэкэ
|Оленекский
|Пост. Адм. улуса от 7.02.01 № 12
|1498700
|34.
|Алакит
|Оленекский
|Пост. Адм. улуса от 7.02.01 № 13
|2165000
|35.
|Мархара
|Оленекский
|Реш. Улус. собр. от 31.03.00 №XII-6
|1702000
|36.
|Ыгыатта
|Сунтарский
|Реш. Адм. наслега от 8.02.99 №01
|3100
|37.
|Алазея
|Среднеколымский
|Реш. Улусного собр. от 16.01.01. №3
|536200
|38.
|Долгучан
|Томпонский
|Пост. Адм. улуса от 03.02.99 №24
|308,9
|39.
|Мюрю
|Усть-Алданский
|Пост. Адм. улуса от 11.09.95 №180
|34844
|40.
|Онер
|Усть-Алданский
|Пост. Адм. улуса от 10.01.95 №8
|10700
|41.
|Оз. Таргылдьыма
|Усть-Алданский
|Пост. Адм. улуса от 27.02.97 №32
|4749
|42.
|Булуус
|Хангаласский
|Пост. Адм. улуса от 11.08.95 №387
|1105
|43.
|Куллаты
|Хангаласский
|Пост. Адм. улуса от 29.06.95 №323
|2768
|44.
|Кэниэдэ
|Чурапчинский
|Решение насл. совет депут. от 17.01.11
|98543
|Всего:
|21642794,9
|Зоны покоя
|1.
|Оз.Чалла
|Верхоянский
|Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227
|50000
|2.
|Оз. Дапдары
|Верхоянский
|Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227
|69400
|3.
|Оз. Абырабыт
|Верхоянский
|Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227
|131700
|4.
|Оз. Намы
|Верхоянский
|Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227
|28300
|5.
|Оюн-юряге
|Верхоянский
|Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227
|224000
|6.
|р. Кючюс
|Верхоянский
|Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227
|56400
|7.
|р. Нельгесе
|Верхоянский
|Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227
|223900
|8.
|р. Неннели
|Верхоянский
|Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227
|78400
|9.
|р. Суруктах
|Верхоянский
|Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227
|29700
|10.
|р. Халтысы
|Верхоянский
|Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227
|132400
|11.
|р. Эчий
|Верхоянский
|Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227
|229800
|12.
|Индеркей
|Верхоянский
|Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227
|57600
|13.
|Люксини
|Ленский
|Реш. Улусного собрания от 30.06.99
|566317
|14.
|Хотого
|Ленский
|Реш. Улус. Собр. от 29.04.97 №10-7
|244000
|15.
|Солосчу
|г.Якутск
|Расп. Адм. города от 3.07.01 № 2р
|13085,4
|16.
|Элик Маара
|Хангаласский
|Реш. рай.Совета от 27.05.2009 г. №15-7
|69000
|Всего
|2204002,4
|Охраняемые ландшафты
|1.
|Инагли
|Алданский
|Реш. 30-16 сессии Алданского районного совета от 20.03.2001г.
|966
|2.
|Вилюйское водохранил.
|Мирнинский
|Реш. Улусного собр. от 25.04.01 №4-3
|349500
|Всего
|350466
|Детские экологические парки
|1.
|Кэнкэмэ
|Намский
|Расп. Адм. улуса от 26.06.99 №656 рк
|28000
|2.
|Хотуйа
|Амгинский
|Пост. Адм. улуса от 31.08.00 №185
|15
|3.
|Булуу Чээнэ
|Сунтарский
|Реш. Улусного Собр. От 9.06.00 №04
|1100
|Всего:
|29115
|Уникальные озера
|1.
|Кюндядя
|Кобяйский
|Пост. Главы МО «Тыайинский наслег» от 04.03.2009 №1
|1087
|2.
|Большой Рассол
|Сунтарский улус
|Реш. № 05 III очередная Сессия депут-в наслежн. Совета от 18.02.2013
|200
|3.
|Малый Рассол
|Сунтарский улус
|Реш. № 05 III очередная Сессия депут-в наслежн. Совета от 18.02.2013
|200
|4.
|Туус-Куель
|Сунтарский улус
|Реш. № 05 III очередная Сессия депут-в наслежн. Совета от 18.02.2013
|300
|5.
|Кюкяй
|Сунтарский улус
|Реш. Наслежного Совета депутатов СП «Кюкяйский налег» от 24.01.2018
|1000
|Всего:
|2787
|Территории традиционного природопользования
|1.
|Оленекский эвенкийский национальный район
|Оленекский
|Реш. районного Совета депутатов (Суглан) от 05.06.2003 г. № IV-5
|20 144 820
|2.
|Беллет
|Алданский
|Реш. Беллетского национального наслежного Совета от 17.06.08 г. №5-2.
|2 512 233,9
|3.
|Тяньский национальный наслег
|Олекминский
|Реш. наслежного Совета депутатов МО «Тянский национальный наслег» от 12.01.2010 г. № 2
|2 373,2
|Всего
|22659427,1
|ИТОГО
|47355747,6
Резервные территории под памятники природы
|
№
|
Название
|
Улус
|Нормативный правовой акт об образовании
|Площадь (га)
|1.
|Лиственничный лес
|Аллаиховский
|Реш. Исполкома от 27.12..90 № 202
|7
|2.
|Каменная шкатулка
|Алданский
|Расп. Адм. улуса от 09.02.95 №259-р
|0,2
|3.
|Геогр. Центр Якутии
|Верхоянский
|Реш. Улус. Собр. от 02.12.99 №18/1
|100
|4.
|Кисилях
|Верхоянский
|Пост. Адм. улуса от 30.06.95 № 227
|12100 в границах рр «Туостах»
|5.
|Мать-Гора
|Верхоянский
|Пост. Адм. улуса от 30.06.95 № 227
|13400
|6.
|Аграфена
|Жиганский
|Пост. Адм. улуса от 06.01.99 № 03
|3200
|7.
|Алданские острова
|г.Нерюнгри
|Реш. гор. Собр. от 18.10.99 № 8
|302343
|8.
|Тимптонский каскад
|г.Нерюнгри
|Расп. Адм. г.Нер. от 29.03.94 № 325-р
|54000
|9.
|Кэлтэгэй Арыы
|Нюрбинский
|Пост. Адм. улуса от 14.10.95 № 30
|525
|10.
|Хомустах
|Олекминский
|Пост. Адм. улуса от 09.08.96 № 163а
|195
|11.
|Турук Хайа
|Олекминский
|Пост. Адм. улуса от 30.10.2000 № 59
|296
|12.
|Сэвэки
|Оленекский
|Реш. Собр. деп. от 14.02.2004 № IX-9
|400 в границах ТТП
|13.
|Тангаралаах
|Оленекский
|Реш. Собр. деп. от 14.02.2004 № IX-9
|100 в границах ТТП
|14.
|Мэрчимдэн
|Оленекский
|Реш. Собр. деп. от 14.02.2004 № IX-9
|6000 в границах ТТП
|15.
|Киhи Таас
|Оленекский
|Реш. Собр. деп. от 14.02.2004 № IX-9
|4000 в границах ТТП
|16.
|Сенкю
|Оленекский
|Реш. Собр. деп. от 14.02.2004 № IX-9
|2000 в границах ТТП
|17.
|Эбиэн Мас
|Оленекский
|Реш. Собр. деп. от 14.02.2004 № IX-9
|12000 в границах ТТП
|18.
|Тиис Хайа
|Оленекский
|Реш. Собр. деп. от 14.02.2004 № IX-9
|5000 в границах ТТП
|19.
|Крестовка
|Среднеколмский
|Реш. Сов. нар. деп. от 25.07.91 № 15/6
|93000
|20.
|Динозавр
|Сунтарский
|Расп. МО «Сунт. улус» от 23.01.03 №49
|10
|21.
|Чаран
|Усть-Алданский
|Пост. Адм. улуса от 04.05.94
|17
|22.
|Харыйа
|Хангаласский
|Реш. Сов. нар. деп. от 16.06.92 № 5/8
|5
|23.
|Усун Кюель
|г.Якутск
|Расп. Адм. г.Як. от 23.10.95 № 144-р
|57
|Всего
|467155,2
|Статус
|Категории
|Количество
|Площадь, га
|Федеральный
|Заповедники
|2
|2280100
|Государственные природные заказники
|1
|6594496,3
|Ботанические сады
|1
|540
|всего
|4
|8875136,3
|Региональный
|Природные парки
|6
|7874072,22
|Ресурсные резерваты
|62
|42103584
|Государственный природный заказник
|13
|9124200
|Охраняемые ландшафты
|1
|1045
|Уникальные озера
|26
|67852
|Памятники природы
|17
|13128
|всего
|125
|59183881,22
|Местный
|Ресурсные резерваты
|44
|21642794,9
|Зоны покоя
|16
|2204002,4
|Охраняемые ландшафты
|2
|350466
|Детские экологические парки
|3
|29115
|Территории традиционного природопользования
|3
|22659427,1
|Резервные территории под памятники природы
|23
|467155,2
|Уникальные озера
|5
|2787
|96
|47355747,6
|ВСЕГО
|225
|115414765,1