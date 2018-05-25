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Год экологии
25 мая 2018, 1:11
96

Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия)

РЕЕСТР ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

по состоянию на 22.05.2018 г.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

 

  

Название

  

Улус

  

Нормативный правовой акт об образовании

 Площадь (га)
Государственные природные заповедники
1. Усть-Ленский Булунский Пост. СМ РСФСР от 18.12.85 № 571 1433000
2. Олекминский Олекминский Пост. СМ РСФСР от 03.01.84 №2 847100
  Всего:     2280100
Государственные природные заказники
1. Новосибирские острова Булунский Распоряжение Правительства РФ от 02.03.2018 №352-р 6594496,3
Ботанические сады
1. Ботанический сад Института биологических проблем криолитозоны СО РАН г.Якутск Пост. Президиума АН СССР от 02.03.62 №235  

540
  ИТОГО 8875136,3
             

II. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

 

  

Название

  

Улус

 Нормативный правовой акт об образовании Площадь (га)
Природные парки (Аан Айылгылар)
1. Сиинэ Горный Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.08.96 №337 1369367
2. Усть-Вилюйский Кобяйский Пост. Прав-ва РС(Я) от 15.05.97 №196 999221
3. Момский Момский Пост. Прав-ва РС(Я) от 18.06.96 №260 1959887
4. Колыма Среднеколымский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 2160492
5. Ленские Столбы Хангаласский Пост. Прав-ва РС(Я) от 10.02.95 №39 1353000
6. Живые алмазы Якутии Мирнинский Пост. Прав-ва РС(Я) от 29.12.06 №612 32105,22
  Всего:     7874072,22
Государственные природные заказники
1. Кыталык Аллаиховский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 2852655
2. Суннагино-Силиглинск. Алданский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 482865
3. Сылгы-Ытар Верхнеколымский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 19943
4. Большое Токко г.Нерюнгри Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 263556
5. Ундюлюнг Жиганский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 878912
6. Пилька Ленский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 233194
7. Хамра Ленский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 241269
8. Медвежьи острова Нижнеколымский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 13990
9. Эргеджей Сунтарский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 41833
10. Тукулан Томпонский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 948556
11. Томпорук Томпонский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 272596
12. Чабда Усть-Майский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.12.14 №437 739807
13. Янские мамонты Усть-Янский Пост. Прав-ва РС(Я) от 08.02.10 №49 2135024
  Всего     9124200
Ресурсные резерваты (Эркээйи Сирдэр)
1. Озеро Ожогино Абыйский и Аллаих-й Пост. Прав-ва РС(Я) от 06.03.96 №95 203756
2. Сайылык Абыйский Пост. СМ ЯАССР от 13.08.80 №364 18412
3. Суторуоха Абыйский Пост. Прав-ва РС(Я) от 06.03.96 №95 293643
4. Бассейн Шангина Абыйский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.07.01 №378 200459
5. Бассейн Бадярихи Абыйский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.07.01 №378 575901
6. Верхнеамгинский Алданский Пост. Прав-ва РС(Я) от 10.10.95 №435 591481
7. Амма Амгинский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.05.99 №238 744191
8. Терпей-Тумус Анабарский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.05.97 №191 1017912
9. Лена-Дельта Булунский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.08.96 №337 1851658
10. Туобуйа Верхневилюйский Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.02.00 №39 535281
11. Бассейн Ясачная Верхнеколымский Пост. Прав-ва РС(Я) от 07.03.02 №108 997098
12. Бассейн Ожогино Верхнеколымский Пост. Прав-ва РС(Я) от 07.03.02 №108 1323676
13. Туостах Верхоянский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.05.97 №191 503530
14. Олдьо Верхоянский Пост. Прав-ва РС(Я) от 07.03.02 №108 601544
15. Тимирдикээн Вилюйский Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.04.95 №129 510993
16. Харыйалаах Вилюйский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 575518
17. Унгра г.Нерюнгри Расп. СМ ЯАССР от 27.12.79 №954-р 386227
18. Кэнкэмэ г.Якутск Пост. Прав-ва РС(Я) от 06.03.96 №95 78883
19. Бэс-Кюель Горный Пост. Прав-ва РС(Я) от 06.03.96 №95 106957
20. Харыйалахский Горный Пост. СМ ЯАССР от 04.12.69 №456 58500
21. Муна Жиганский Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.02.00 №39 2087389
22. Линдэ Жиганский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.07.01 №378 1930830
23. Белянка Кобяйский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.05.97 №191 335995
24. Кэлэ Кобяйский Пост. Прав-ва РС(Я) от 06.03.96 №95 452600
25. Эргеджей Ленский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 130796
26. Тамма Мегино-Кангаласский Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.04.95 №129 233234
27. Джункун Мирнинский Пост. СМ ЯАССР от 04.12.87 №451 98600
28. Вилюйский Мирнинский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 338554
29. Чонский Мирнинский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 319045
30. Эсэлях Момский Пост. Прав-ва РС(Я) от 18.06.96 №260 1660501
31. Белоозерский Намский Пост. СМ ЯАССР от 10.12.74 №491 62095
32. Харбайы Намский Пост. Прав-ва РС(Я) от 06.03.96 №95 32292
33. Чайгургино Нижнеколымский Пост. СМ ЯАССР от 19.07.82 №346 2363043
34. Колыма-Корен Нижнеколымский Пост. Прав-ва РС(Я) от 07.03.02 №108 208628
35. Курдигино-Крестовая Нижнеколымский Пост. Прав-ва РС(Я) от 07.03.02 №108 1080024
36. Тюкян Нюрбинский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 550656
37. Сюгджэр Нюрбинский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 402066
38. Ээдьээн Нюрбинский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 275083
39. Верхнеиндигирский Оймяконский Пост. СМ Я-С ССР от 03.01.92 №641 428369
40. Горный Оймяконский Пост. Прав-ва РС(Я) от 07.03.02 №108 634381
41. WWF-Саха (Чаруода) Олекминский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.05.97 №191 1387206
42. Кейикте Олекминский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.07.01 №378 433224
43. Бэкэ Оленекский Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.02.00 №39 1535564
44. Алакит Оленекский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 1791759
45. Бур Оленекский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 2216580
46. Седедема Среднеколымский Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.04.95 №129 65000
47. Троицкое Среднеколымский Расп. СМ ЯАССР от 24.01.75 №1148-р 5080
48. Бордон Сунтарский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.05.99 №238 53517
49. Кемпендяй Сунтарский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.05.99 №238 577042
50. Очума Сунтарский Пост. СМ ЯАССР от 05.04.82 №149 855935
51. Куолума-Чаппанда Таттинский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.05.99 №238 594294
52. Барайы Таттинский Пост. Прав-ва РС(Я) от 07.03.02 №108 123603
53. Сунтар-Хаята Томпонский Пост. Прав-ва РС(Я) от 06.03.96 №95 66600
54. Хоту Томпонский Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.02.00 №39 3047475
55. Приалданский Усть-Алданский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.05.97 №191 509722
56. Кюпский Усть-Майский Пост. Прав-ва РС(Я) от 11.07.00 №371 1777874
57. Аллах-Юньский Усть-Майский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.07.01 №378 230652
58. Ыгыанньа Усть-Янский Пост. СМ ЯАССР от 10.12.74 №491 268830
59. Томмот Усть-Янский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.07.01 №378 251254
60. Джероно Хангаласский Пост. СМ ЯАССР от 04.12.69 №456 77166
61. Куолума Чурапчинский Пост. Прав-ва РС(Я) от 05.05.99 №238 251500
62. Орулган-Сис Эвено-Бытантайский Пост. Прав-ва РС(Я) от 03.02.00 №39 1183906
  Всего:     42103584
Охраняемые ландшафты
1. Абалах Мегино-Кангаласский Пост. Прав-ва РС(Я) от 12.08.96 №337 1045
Уникальные озера
1. Ожогино Абыйский Указ Президента РС (Я) от 16.08.94 №836 в границах рр «Озеро Ожогино»
2. Моготоево Аллаиховский в границах гпз «Кыталык»
3. Улахан Кюель Анабарский Указ Президента РС (Я) от 16.08.94 №836 6938
4. Мастах Вилюйский 4113
5. Чабыда Горный 916
6. Сиэгэмдэ Жиганский 3645
7. Улахан Кюель Жиганский 11046
8. Лабыда Кобяйский 812
9. Нидьили Кобяйский 16034
10. Себян Кюель Кобяйский 2071
11. Сыалах Кобяйский 1597
12. Быранатталах Кобяйский 5930
13. Абалах Мегино-Кангаласский в границах охр.л «Абалах»
14. Тюнгюлю Мегино-Кангаласский 2865
15. Белое Намский в границах рр «Белоозерский»
16. Большое Токко г.Нерюнгри в границах гпз «Большое Токко»
17. Большое Морское Нижнеколымский в границах рр «Чайгургино»
18. Чукочье Нижнеколымский в границах рр «Чайгургино»
19. Дьенгкюде Нюрбинский 5602
20. Лабынкыр Оймяконский в границах рр «Верхнеиндигирский»
21. Кемпендяй Сунтарский 200
22. Муосааны Сунтарский 696
23. Мюрю Усть-Алданский 4606
24. Дьелиндэ Усть-Майский 256
25. Буустаах Усть-Янский 20000 в границах гпз «Янские мамонты»
26. Чурапча Чурапчинский 525
  Всего     67852
Памятники природы (Айыл5а Мэнэлэрэ)
1. Бёрёлёхский Аллаиховский Пост. СМ ЯАССР от 20.05.71 №233 12382
2. Хапташинский Яр Аллаиховский Пост. СМ ЯАССР от 20.05.71 №233 1302

в границах гпз «Кыталык»
3. Скальное Алданский Пост. СМ ЯАССР от 12.01.87 №5 1
4. Большой Ляховский Булунский Пост. СМ ЯАССР от 20.05.71 №233 513500

в границах рр «Лена-Дельта»
5. Ерюю Мегино-Кангаласский Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241 5
6. Муостах Тарын Мегино-Кангаласский Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241 12
7. Суллар Мегино-Кангаласский Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241 8
8. Чукочье Нижнеколымский Пост. СМ ЯАССР от 20.05.71 №233 2000

в границах рр «Чайгургино»
9. Мамонтова Гора Томпонский Пост. СМ ЯАССР от 18.02.87 №56 360
10. Булуус Хангаласский Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241 50
11. Менденский Хангаласский Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241 50
12. Муостах Хангаласский Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241 50
13. Наледный Хангаласский Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241 50
14. Улахан-Тарын Хангаласский Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241 50
15. Юнюгестэх Хангаласский Пост. СМ ЯАССР от 21.05.80 №241 50

в границах рр «Тамма»
16. Ойягосский Яр Усть-Янский Пост. СМ ЯАССР от 20.05.71 №233 1291

в границах гпз «Янские мамонты»
17. Ой-Муранский рифовый массив Хангаласский Пост. Прав-ва РС(Я) от 20.12 02 №634 60
  Всего     531221
  ИТОГО 63892556,22
                   

III. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

 

  

Название

  

Улус

 Нормативный правовой акт об образовании Площадь (га)  
Ресурсные резерваты  
1. Зашиверск Абыйский Пост. IX улус. Собр. от 06.12.99 374132  
2. Буфер Верхнеамгинск. Алданский Решение адм. улуса от 22.09.99 364662  
3. Буфер Суннагино-Силиг Алданский Решение V улус. Собр  от 27.11.01. 5287  
4. Гонам Алданский Расп. Адм. улуса от 28.08.96 №1033-р 215128  
5. Гыным Алданский Решение VIII улус. собр. от 06.06.97 581030  
6. Джанда Алданский Решение VIII улус. собр. от 06.06.97 314813  
7. Кырбыкан Алданский Пост. Улусного собр. от 13.10.99 564691  
8. Мундуруччу Алданский Расп. Адм.улуса от 28.08.96 №1033-р 417866  
9. Нимныр Алданский Решение улусного собр. от 22.09.99 487086  
10. Тыылаах Алданский Пост. Улусного собр. от 13.10.99 247979  
11. Улахан-Тала Алданский Решение VIII улус. собр. от 06.06.97 191961  
12. Аппарах Алданский Расп. Адм. улуса от 19.05.99 №624-р 97761  
13. Кыталык Аллаиховский Пост. Адм. улуса от 27.02.01 № 35 1564490  
14. Терпей-Тумус (буфер) Анабарский Пост. Адм. улуса от 13.09.99 №61 3994803  
15. Полярис-Эко Булунский Реш. насл. Сов. Деп.№ 32/01 от 12.12.13 68107  
16. Таймылырский Булунский Реш. насл. Сов. Деп. № 1062 от 12.12.13 668494  
17. Солокут Верхневилюйский Пост. Адм. улуса от 18.07.97 №С-75 380000  
18. Сордонноох Верхневилюйский Пост. Адм. улуса от 20.03.01 № 015 63110  
19. Тымтайдаах Вилюйский Пост. Адм. улуса от 07.06.00. № 78-п 395629  
20. Оз. Хахынайдах Горный Пост. Адм. улуса от 05.10.94 №91 150  
21. Чоно-Вилюйс. междуреч Мирнинский Реш. Улусного собр. от 25.04.01 №4-3 1364270  
22. Тарагана Намский Расп. Адм. Улуса от 23.03.01 №255-рк 24320  
23. Бэс-Чагда Намский Реш. Улус. Сов. деп. от 29.12.15 №15-6 10674  
24. Куропаточья Нижнеколымский Реш. IV сесс. рай. Сов. №08 от 26.11.13. 72521  
25. Китчан Кобяйский Пост. Адм. улуса от 17.06.99 №5-5 700000  
26. Восток г.Нерюнгри Реш. Улусного собр. от 10.12.99 №4 874140  
27. Хатыми г.Нерюнгри Реш. Улусного собр. от 18.10.99 №8 392199  
28. Кэрбэчээн Оймяконский Реш. Улусного собрания от 06.05.99 193160  
29. Мэкчиргэ Оймяконский Реш. Улусного собрания от 06.05.99 40400  
30. Эйемю Оймяконский Реш. Улусного собрания от 06.05.99 201600  
31. Черендей Олекминский Пост. Адм. улуса от 11.07.96 №156 1814  
32. Биректэ Оленекский Пост. Адм. улуса от 28.06.99 №53 712500  
33. Бэкэ Оленекский Пост. Адм. улуса от 7.02.01 № 12 1498700  
34. Алакит Оленекский Пост. Адм. улуса от 7.02.01 № 13 2165000  
35. Мархара Оленекский Реш. Улус. собр. от 31.03.00 №XII-6 1702000  
36. Ыгыатта Сунтарский Реш. Адм. наслега от 8.02.99 №01 3100  
37. Алазея Среднеколымский Реш. Улусного собр. от 16.01.01. №3 536200  
38. Долгучан Томпонский Пост. Адм. улуса от 03.02.99 №24 308,9  
39. Мюрю Усть-Алданский Пост. Адм. улуса от 11.09.95 №180 34844  
40. Онер Усть-Алданский Пост. Адм. улуса от 10.01.95 №8 10700  
41. Оз. Таргылдьыма Усть-Алданский Пост. Адм. улуса от 27.02.97 №32 4749  
42. Булуус Хангаласский Пост. Адм. улуса от 11.08.95 №387 1105  
43. Куллаты Хангаласский Пост. Адм. улуса от 29.06.95 №323 2768  
44. Кэниэдэ Чурапчинский Решение насл. совет депут. от 17.01.11 98543  
  Всего:     21642794,9  
Зоны покоя  
1. Оз.Чалла Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 50000  
2. Оз. Дапдары Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 69400  
3. Оз. Абырабыт Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 131700  
4. Оз. Намы Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 28300  
5. Оюн-юряге Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 224000  
6. р. Кючюс Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 56400  
7. р. Нельгесе Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 223900  
8. р. Неннели Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 78400  
9. р. Суруктах Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 29700  
10. р. Халтысы Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 132400  
11. р. Эчий Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 229800  
12. Индеркей Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 №227 57600  
13. Люксини Ленский Реш. Улусного собрания от 30.06.99 566317  
14. Хотого Ленский Реш. Улус. Собр. от 29.04.97 №10-7 244000  
15. Солосчу г.Якутск Расп. Адм. города от 3.07.01 № 2р 13085,4  
16. Элик Маара Хангаласский Реш. рай.Совета от 27.05.2009 г. №15-7 69000  
  Всего     2204002,4  
Охраняемые ландшафты
1. Инагли Алданский Реш. 30-16 сессии Алданского районного совета от 20.03.2001г. 966
2. Вилюйское водохранил. Мирнинский Реш. Улусного собр. от 25.04.01 №4-3 349500
  Всего     350466
Детские экологические парки
1. Кэнкэмэ Намский Расп. Адм. улуса от 26.06.99 №656 рк 28000
2. Хотуйа Амгинский Пост. Адм. улуса от 31.08.00 №185 15
3. Булуу Чээнэ Сунтарский Реш. Улусного Собр. От 9.06.00  №04 1100
  Всего:     29115
Уникальные озера
1. Кюндядя Кобяйский Пост. Главы МО «Тыайинский наслег» от 04.03.2009 №1 1087
2. Большой Рассол Сунтарский улус Реш. № 05 III очередная Сессия депут-в наслежн. Совета от 18.02.2013 200
3. Малый Рассол Сунтарский улус Реш. № 05 III очередная Сессия депут-в наслежн. Совета от 18.02.2013 200
4. Туус-Куель Сунтарский улус Реш. № 05 III очередная Сессия депут-в наслежн. Совета от 18.02.2013 300
5. Кюкяй Сунтарский улус Реш. Наслежного Совета депутатов СП «Кюкяйский налег» от 24.01.2018 1000
  Всего:     2787
Территории традиционного природопользования
1. Оленекский эвенкийский национальный район Оленекский Реш. районного Совета депутатов (Суглан) от 05.06.2003 г. № IV-5 20 144 820
2. Беллет Алданский Реш. Беллетского национального наслежного Совета от 17.06.08 г. №5-2. 2 512 233,9
3. Тяньский национальный наслег Олекминский Реш. наслежного Совета депутатов МО «Тянский национальный наслег» от 12.01.2010 г. № 2 2 373,2
  Всего     22659427,1
  ИТОГО     47355747,6
             

Резервные территории под памятники природы

 

  

Название

  

Улус

 Нормативный правовой акт об образовании Площадь (га)
1. Лиственничный лес Аллаиховский Реш. Исполкома от 27.12..90 № 202 7
2. Каменная шкатулка Алданский Расп. Адм. улуса от 09.02.95 №259-р 0,2
3. Геогр. Центр Якутии Верхоянский Реш. Улус. Собр. от 02.12.99 №18/1 100
4. Кисилях Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 № 227 12100 в границах рр «Туостах»
5. Мать-Гора Верхоянский Пост. Адм. улуса от 30.06.95 № 227 13400
6. Аграфена Жиганский Пост. Адм. улуса от 06.01.99 № 03 3200
7. Алданские острова г.Нерюнгри Реш. гор. Собр. от 18.10.99 № 8 302343
8. Тимптонский каскад г.Нерюнгри Расп. Адм. г.Нер. от 29.03.94 № 325-р 54000
9. Кэлтэгэй Арыы Нюрбинский Пост. Адм. улуса от 14.10.95 № 30 525
10. Хомустах Олекминский Пост. Адм. улуса от 09.08.96 № 163а 195
11. Турук Хайа Олекминский Пост. Адм. улуса от 30.10.2000 № 59 296
12. Сэвэки Оленекский Реш. Собр. деп. от 14.02.2004 № IX-9 400 в границах ТТП
13. Тангаралаах Оленекский Реш. Собр. деп. от 14.02.2004 № IX-9 100 в границах ТТП
14. Мэрчимдэн Оленекский Реш. Собр. деп. от 14.02.2004 № IX-9 6000 в границах ТТП
15. Киhи Таас Оленекский Реш. Собр. деп. от 14.02.2004 № IX-9 4000 в границах ТТП
16. Сенкю Оленекский Реш. Собр. деп. от 14.02.2004 № IX-9 2000 в границах ТТП
17. Эбиэн Мас Оленекский Реш. Собр. деп. от 14.02.2004 № IX-9 12000 в границах ТТП
18. Тиис Хайа Оленекский Реш. Собр. деп. от 14.02.2004 № IX-9 5000 в границах ТТП
19. Крестовка Среднеколмский Реш. Сов. нар. деп. от 25.07.91 № 15/6 93000
20. Динозавр Сунтарский Расп. МО «Сунт. улус» от 23.01.03 №49 10
21. Чаран Усть-Алданский Пост. Адм. улуса от 04.05.94 17
22. Харыйа Хангаласский Реш. Сов. нар. деп. от 16.06.92 № 5/8 5
23. Усун Кюель г.Якутск Расп. Адм. г.Як. от  23.10.95 № 144-р 57
  Всего     467155,2

 

Статус Категории Количество Площадь, га
Федеральный Заповедники 2 2280100
Государственные природные заказники 1 6594496,3
Ботанические сады 1 540
всего   4 8875136,3
Региональный Природные парки 6 7874072,22
Ресурсные резерваты 62 42103584
Государственный природный заказник 13 9124200
Охраняемые ландшафты 1 1045
Уникальные озера 26 67852
Памятники природы 17 13128
всего   125 59183881,22
Местный Ресурсные резерваты 44 21642794,9
Зоны покоя 16 2204002,4
Охраняемые ландшафты 2 350466
Детские экологические парки 3 29115
Территории традиционного природопользования 3 22659427,1
Резервные территории под памятники природы 23 467155,2
Уникальные озера 5 2787
    96 47355747,6
ВСЕГО   225 115414765,1

 

 

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