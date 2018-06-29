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29 июня 2018, 18:05
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Речники отметили профессиональный праздник

В первое воскресенье июля работники морского и речного флота отмечают свой профессиональный праздник.

Коллектив Ленского объединенного речного пароходства  накануне провело традиционные мероприятия.

Сегодня отдавая дань уважения, речники вновь возложили гирлянды и цветы к стеле «100 лет судоходству на Лене». В мероприятии приняли участие руководители и ветераны пароходства. В торжественной речи 1-й заместитель генерального директора Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ отметил, что сегодня вкладываются большие средства в достройку и реновацию флота, и не за горами время, когда на базе Жатайского завода начнётся строительство новой судоверфи. Таким образом, надо сказать, что судоходство на нашей могучей Лене развивается.

Ленские речники почтили память Григория Иннокентьевича БАНЩИКОВА, человека, который внес в развитие Пароходства неоценимый вклад. В его честь на алее капитанов в ГО «Жатай» торжественно открыли  памятный знак в виде камня с плитой.

Григорий Иннокентьевич, после окончания в 1960 году Якутского речного училища, был направлен для работы судоводителем в ЛОРП. Работая в Жатае, прошел все ступени командных должностей — от третьего помощника капитана до капитана-наставника. В 1976 году Григория Иннокентьевича, как опытного, авторитетного капитана выдвинули на должность капитана-наставника ЛОРП, где он успешно и продуктивно проработал до 1996 года, до выхода на пенсию. За время работы воспитал и дал путевку в капитанскую профессию В.К. УСАЧЕВУ, В.В. ШАБАЛИНУ, С.В. ЕМЕЛЬЯНОВУ, В.И. СТЕПАНОВУ, В.И. ПЕРЕВЕРЗЕВУ и многим другим капитанам Пароходства.

Как отметил генеральный директор ОАО «ЛОРП» Сергей ЛАРИОНОВ, этого человека с большой буквы всегда отличало добросовестное отношение к своему делу, трудолюбие, высокий профессионализм, отзывчивость и надежность.

Во время торжественного совещания генеральный директор ОАО «ЛОРП» Сергей Ларионов  выразил уверенность в том, что совместные усилия и слаженные действия профессионалов отрасли в текущую навигацию гарантируют безаварийную, устойчивую работу флота и бесперебойное жизнеобеспечение нашей Родины.

Тем временем, по второму кварталу в целом по пароходству отправлено 435  тысяч тонн народно-хозяйственных грузов, что составляет 33 % от годового плана. Выполнены все договорные обязательства по завозу в пункты рек Амга и Вилюй. На реку Амга доставлено 30 тысяч тонн каменного угля, на реку Вилюй 92 тысяч тонн грузов. Сергей Александрович поблагодарил  экипажи и капитанов за добросовестный труд в первом этапе навигации-2018.

На совещании были вручены награды. Так, приказом министра обороны Российской Федерации за большой личный вклад в организации воинских перевозок, заслуги в развитии службы военных сообщений и содействие в решении задач транспортного обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации генеральный директор ОАО «ЛОРП» Сергей ЛАРИОНОВ награжден медалью министерства обороны «Генерал-лейтенант Ковалев». Кроме того, приказом руководителя Департамента транспортного обеспечения того же ведомства Сергею Ларионову вручили медаль «150 лет службе военных сообщений Вооруженных Сил РФ» за большой личный вклад в реализации задач по организации воинских и перевозок, а также в связи с празднованием 150-летия со дня образования службы военных сообщений ВС РФ.

За многолетний безупречный труд благодарностью Правительства Республики Саха (Якутия) награжден начальник Базовой ЭРНК Технического управления связи, радионавигации и информатизации Юрий ТЕПЛЯКОВ, грамотой постоянного комитета Ил Тумэн заместитель начальника службы движения флота Михаил БУРКОВСКИЙ, за трудовой вклад в успешное обеспечение деятельности ОАО «ЛОРП» благодарностью Министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) награждены заместитель начальника службы безопасности судовождения Михаил ШУДРА, начальник отдела оперативного планирования и обработки флота Вячеслав ТЮРНЕВ. Также вручены почетные грамоты и благодарственные письма генерального директора ОАО «ЛОРП» Сергея Ларионова.

Жатайская база технической эксплуатации флота является крупнейшим структурным подразделением Пароходства. Работников ЖБТЭФ торжественно поздравили на площади поселка речников. Отметить самоотверженный труд пришли не только руководители ОАО «ЛОРП», ветераны речной отрасли, но и жители ГО «Жатай».

Источник: Пресс-служба ОАО «ЛОРП»
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Валентина
29 июня 2018, 19:02

Потом залили реку Лену моторным маслом.

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