Речники ЛОРПа: Российскому флоту быть!

Под таким лозунгом сегодня, 22 августа, коллектив Ордена Трудового Красного знамени Ленского объединенного речного пароходства одним из первых в республике поднял флаг Российского Государства. На судах пароходства «ЛОРП» также состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню государственного флага РФ.

Обращаясь к коллегам, первый заместитель генерального директора ПАО «ЛОРП» Сергей Емельянов отметил, что сегодня в нашей стране отмечается День государственного флага Российской Федерации. Этот праздник вошел в нашу жизнь недавно, но исполнен глубокого смысла и значения. Государственный флаг — символ единства страны, ее истории и современности, а главное — единства всех нас, граждан России. Он позволяет нам ощущать свою причастность к судьбе Отечества и его жизни.

Впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел». Законным же «отцом» триколора признан Петр I.

31 января 1705 года он издал Указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.

Возвращение исторического трехцветного флага России ознаменовало новый этап в развитии нашей страны. Впервые у нас появилось демократическое, открытое миру государство, целью которого является равенство возможностей всех граждан, их равноправие перед законом.

В 1991 году российский триколор вновь получил статус национального флага, а в 1994 году в нашей стране появился новый праздник — День государственного флага, который мы отмечаем сегодня.

Поздравляю всех жителей Республики Саха (Якутия), коллектив Ордена Трудового Красного знамени Ленское объединенное речное пароходство с Днём государственного флага России!

По команде «На Российский флаг равняйсь!» под гимн страны над зданием Пароходства поднят российский триколор.

Фото Л.Туктаровой и А.Павлова.

Российский флаг подняли экипажи п/к 2/35 Олёкминского судоходного участка, курсанты теплоходов «Капитан Богатырев» и «ОТ-2038», работающие в Арктике.