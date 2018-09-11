Речники ЛОРПа почтили память ветерана Александра Чупрова

11 сентября коллектив управления ПАО «ЛОРП» торжественно открыл памятную доску в честь 100-летия со дня рождения ветерана Ленского пароходства Александра Яковлевича Чупрова. Открыл мероприятие первый заместитель генерального директора ПАО «ЛОРП» С.В. Емельянов.

— 14 августа 2018 года исполнилось бы ровно 100 лет Александру Яковлевичу Чупрову, патриоту Ленского флота, великому труженику, говорит С.В.Емельянов. — В 1937 году он поступил в Якутский речной техникум. Через четыре года молодого специалиста-выпускника техникума назначили судоходным инспектором Якутского участка. На пароходе «Маршал Ворошилов» проходил навигацию помощником капитана, около двух лет отработал диспетчером погрузработ на Якутской пристани в годы войны. В то время под его началом было 280 грузчиков, которые разгружали суда вручную. Около восьми лет руководил пристанью в Бодайбо. Так накапливался опыт и определилось его направление работы на речном транспорте. При организации в Ленском пароходстве отдела малых рек Александру Яковлевичу поручили его возглавить. Он стал первым начальником малых рек Ленского бассейна. Завоз грузов на эти реки всегда ограничен сроками, экстремальными условиями. С 1961 года его судьба была связана с Сангарской пристанью, которой он бессменно руководил до 1999 года. 38 лет он отдал развитию и стабильной работе Сангарской пристани. Лично для меня Александр Яковлевич является примером верного служения родному пароходству, — заключил Сергей Витальевич.

Своими воспоминаниями поделились: сын Владимир, дочь Галина, внучка Любовь, коллеги.

— Огромное спасибо коллективу Ленского пароходства за то, что не забываете своих ветеранов, моего отца, который вырастил и выучил нас, шестерых детей, всегда был требователен, в первую очередь, к себе, — сказала дочь Галина Александровна.

А.Я.Чупров кавалер ордена «Дружбы народов», почетный работник речного флота, у него было огромное количество поощрений, Почетных грамот и благодарностей, уважение коллег. Также он Почетный гражданин Кобяйского улуса.

Александр Яковлевич – это начало речной династии Чупровых на Лене. В 1940 году он связал свою жизнь с Марией Павловной, с которой в любви и согласии прожили 43 года. Вырастили детей, дали им возможность учиться, получить профессию. И все они стали речниками. Старший сын Валерий – флотский механик, закончил ЯРУ и НИИВТ, трудился на флоте. Дочь Галина – медик, работала много лет в бассейновом центре санэпиднадзора на водном транспорте. Николай работал на плавкране, затем трудился на береговом производстве Якутского речного порта. Здесь же трудился сын Владимир, затем работал с отцом на пристани в Сангарах и в управлении ЛОРПа. В пароходстве всю свою жизнь проработал его племянник – Геннадий Яковлевич Чупров, который сейчас на заслуженном отдыхе и живет в Москве.

На доме по пр.Ленина, 6/1 в г.Якутск, где жил в последние годы заслуженный ветеран Ордена Трудового Красного знамени Ленского пароходства А.Я.Чупров, была открыта памятная доска рядом с бывшим генеральным директором предприятия Е.Л.Чистяковым, с которым они вместе работали много лет. Память об Александре Яковлевиче речники хранят в своих сердцах.