Рецепт необычного яблочного варенья от Сарданы Корякиной

Известная красавица и знатная хозяйка Сардана Корякина поделилась со своими подписчиками в Instagram необычным рецептом яблочного варенья:
Я не люблю варенье просто из сахара и ягод. Переела в детстве. Поэтому варю немного по другому🤓
🍏 сахар я довожу до карамели, так реально вкуснее 😋😋😋 токо надо не передержать, и разбивать вовремя комочки.
🍏 Яблоки вводим по чуток, не все сразу кидаем
🍏 я ещё добавляю корицу 😋😋😋 закидываю за 5минут, чтобы специи раскрылись, и не уварились
🍏 грецкий орех порубить немного ножом 🥜🥜🥜 что может быть лучше сладкого варенья с 🥜🥜🥜😭😭😭
🍏 еще я добавляю соль в варенье🙈 Немного. Попробуйте. Сладость сразу становится не приторной😅😋
🍎🍎🍎 токо осторожно, можно за раз целую банку слопать. Что я и делаю 😭😭😭 потом целый день страдаю и ною 😭😭
Надеемся и нашим читателям придется по вкусу варенье от Сарданы.
View this post on Instagram
Варенье 🍎🍏🍎 Я не люблю варенье просто из сахара и ягод. Переела в детстве. Поэтому варю немного по другому🤓 🍏 сахар я довожу до карамели, так реально вкуснее 😋😋😋 токо надо не передержать, и разбивать вовремя комочки. 🍏 Яблоки вводим по чуток, не все сразу кидаем 🍏 я ещё добавляю корицу 😋😋😋 закидываю за 5минут, чтобы специи раскрылись, и не уварились 🍏 грецкий орех порубить немного ножом 🥜🥜🥜 что может быть лучше сладкого варенья с 🥜🥜🥜😭😭😭 🍏 еще я добавляю соль в варенье🙈 Немного. Попробуйте. Сладость сразу становится не приторной😅😋 🍎🍎🍎 токо осторожно, можно за раз целую банку слопать. Что я и делаю 😭😭😭 потом целый день страдаю и ною 😭😭
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.