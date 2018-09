Рецепт необычного яблочного варенья от Сарданы Корякиной

View this post on Instagram

Варенье 🍎🍏🍎 Я не люблю варенье просто из сахара и ягод. Переела в детстве. Поэтому варю немного по другому🤓 🍏 сахар я довожу до карамели, так реально вкуснее 😋😋😋 токо надо не передержать, и разбивать вовремя комочки. 🍏 Яблоки вводим по чуток, не все сразу кидаем 🍏 я ещё добавляю корицу 😋😋😋 закидываю за 5минут, чтобы специи раскрылись, и не уварились 🍏 грецкий орех порубить немного ножом 🥜🥜🥜 что может быть лучше сладкого варенья с 🥜🥜🥜😭😭😭 🍏 еще я добавляю соль в варенье🙈 Немного. Попробуйте. Сладость сразу становится не приторной😅😋 🍎🍎🍎 токо осторожно, можно за раз целую банку слопать. Что я и делаю 😭😭😭 потом целый день страдаю и ною 😭😭