Рецепт для кормящих мам от блогера Sofinewe

Осенние дары от бабушки😍. В обед для меня, кормящей -гречка с тефтельками, сегодня добавила в рацион свекольный салат и один блинчик со сметаной из кабачков с укропом (цвет обалденный у них получился)😍, а грибочки-волнушки для мужа, мне нельзя🤷🏽‍♀️. . По диете своей — детям месяц, начинаю каждый день что-то добавлять в своё питание, а до этого пила только бульоны, ела кашки, гречку, курицу, оленину и печенье Мария😌. Вернулась в свой дородовой вес, если так дело будет продолжаться, то я совсем исхудаю, поэтому решила не сидеть на жесткой диете. А у вас какой взгляд на диету мамочек. . Рецепт блинов🥞🥞🥞: 1 кабачок 1 стакан молока 2 яйца 300 гр мука Соль, перец, специи. Укроп 1 ч. ложка растительного масла Кабачок натереть на тёрке, добавить 1 ч.л. соли, сок слить, отжать, добавляем все ингредиенты и готовим как обычные блины 🥞