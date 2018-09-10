Рецепт для кормящих мам от блогера Sofinewe

Блогер Ольга Птицына (Sofinewe), недавно ставшая мамочкой двойни, опубликовала на своей странице Instagram рецепт блинов из кабачков. Ее подписчикам очень понравился этот простой, но вкусный рецепт.
В обед для меня, кормящей -гречка с тефтельками, сегодня добавила в рацион свекольный салат и один блинчик со сметаной из кабачков с укропом (цвет обалденный у них получился)😍, а грибочки-волнушки для мужа, мне нельзя🤷🏽♀️.
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По диете своей — детям месяц, начинаю каждый день что-то добавлять в своё питание, а до этого пила только бульоны, ела кашки, гречку, курицу, оленину и печенье Мария😌. Вернулась в свой дородовой вес, если так дело будет продолжаться, то я совсем исхудаю, поэтому решила не сидеть на жесткой диете. А у вас какой взгляд на диету мамочек.
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Рецепт блинов🥞🥞🥞:
1 кабачок
1 стакан молока
2 яйца
300 гр мука
Соль, перец, специи.
Укроп
1 ч. ложка растительного масла
Кабачок натереть на тёрке, добавить 1 ч.л., сок слить, отжать, добавляем все ингредиенты и готовим как обычные блины 🥞
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Осенние дары от бабушки😍. В обед для меня, кормящей -гречка с тефтельками, сегодня добавила в рацион свекольный салат и один блинчик со сметаной из кабачков с укропом (цвет обалденный у них получился)😍, а грибочки-волнушки для мужа, мне нельзя🤷🏽♀️. . По диете своей — детям месяц, начинаю каждый день что-то добавлять в своё питание, а до этого пила только бульоны, ела кашки, гречку, курицу, оленину и печенье Мария😌. Вернулась в свой дородовой вес, если так дело будет продолжаться, то я совсем исхудаю, поэтому решила не сидеть на жесткой диете. А у вас какой взгляд на диету мамочек. . Рецепт блинов🥞🥞🥞: 1 кабачок 1 стакан молока 2 яйца 300 гр мука Соль, перец, специи. Укроп 1 ч. ложка растительного масла Кабачок натереть на тёрке, добавить 1 ч.л. соли, сок слить, отжать, добавляем все ингредиенты и готовим как обычные блины 🥞
Фото из Instagram
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