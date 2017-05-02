Ребятишки из Центра «Берегиня» поучаствовали в семейной эстафете «Наставник, я и мой друг»

В рамках направления «Якутск-молодой» Года добра в городском округе «город Якутск», Центр помощи и комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Берегиня» совместно с Управлением Автодорожного округа и Управлением по делам молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска провели семейную эстафету «Наставник, я и мой друг».

Ребята из разных возрастных групп разделились на команды «Торнадо» и «Неугомон». Наставниками выступили специалисты Управления Автодорожного округа и начальник Управления по делам молодежи и семейной политики Виктор Говоров.

Эстафета заключалась в прохождении 7 этапов: «Переноска мячей», «Быстрый мяч», «Сквозь игольное ушко», «Большая стирка», «Переправа», «Довези и привези с детского сада» и «Цветик-семицветик».

Соревнования прошли в очень дружеской атмосфере, все дети приняли участие с огромным энтузиазмом.

Победителем по итогам всех эстафет стала команда «Торнадо». Командам были вручены подарки от Управления Автодорожного округа и наборы от «Hot grill ykt».

Управление Автодорожного округа выражает огромную благодарность директору «Hot grill ykt» Павлу Трофимову за предоставленные шашлычные наборы для всех участников и группы поддержки мероприятия, а также Управлению по делам молодежи и семейной политики за помощь в организации такого замечательного праздника для детишек из Центра «Берегиня».